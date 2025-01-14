Новий позов проти Diddy: жінка стверджує, що репер зґвалтував її, коли їй було 16 років

Про це пише Rolling Stone.

Після того, як понад 40 людей подали до суду на засновника Bad Boy Records, звинувачуючи його у сексуальних домаганнях та насильстві, ще одна жінка заявила, що стала жертвою Шона Комбза, відомого також як Diddy. Позивачка стверджує, що музикант накачав її наркотиками і вчинив сексуальне насильство у 2000 році, коли вона була 16-річною ученицею старшої школи.

У позові, поданому в понеділок та отриманому виданням Rolling Stone, жінка зазначає, що вона працювала нянею на неповний робочий день у багатоквартирному будинку, де "також проживала відома жінка, з якою відповідач перебував у стосунках". У позові не називається ім'я цієї відомої жінки. Позивачка стверджує, що вона виходила з будівлі, прямуючи до будинку батьків за рогом, коли зіткнулася з Комбзом, який сидів у позашляховику з відчиненими дверима.

"Комбз зав'язав з нею розмову, запитавши, куди вона йде так пізно вночі, і що їй небезпечно йти самій", - ідеться в позові.

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Позивачка повідомила, що музикант нібито наполіг і переконав її сісти до його машини. Згідно з позовом, імовірна жертва злякалась, коли її не висадили біля будинку. Тоді відповідач дав їй випити, щоб заспокоїтися. Незабаром вона нібито відчула сонливість.

Жінка стверджує, що на той час у машині з Комбзом перебували чоловік-водій та ще один чоловік. У новому позові чоловіки вказані як Джон Доу. У позові наголошується, що Комбз та інші чоловіки відвезли підлітку до місця, "де позивачка була зґвалтована Комбзом". У документі йдеться, що "її зрештою відвіз додому і залишив у вестибюлі її будинку той самий водій".

У своїй заяві юристи Комбза відкинули претензії жінки.

"Незалежно від того, скільки позовів буде подано, це не змінить того факту, що Комбз ніколи не чинив сексуального насильства або не займався торгівлею людьми з метою сексуальної експлуатації - ні чоловіків, ні жінок, ні дорослих, ні неповнолітніх", - заявила юридична команда у заяві, знову поширеній у понеділок.

Що відомо про справу Шона Diddy Комбза

У вересні Шона Комбза заарештували за звинуваченнями в торгівлі людьми в сексуальних цілях і рекеті. Репер влаштовував розкішні "білі вечірки", на які запрошував зірок першого ешелону та ЗМІ для висвітлення події. Проте ближче до ночі репер оголошував, що "дітям час спати", і починалася неофіційна частина вечора, яку сам Комбз називав Freak Offs (словник американського сленгу визначає Freak Offs як "мастурбувати" або "займатися нестримним або нетрадиційним сексом"). Під час Freak Offs відбувалися не просто оргії, а, як повідомляється в судових документах, мали місце зґвалтування, насильство та примус, зокрема і неповнолітніх.

Адвокат Тоні Базбі заявив, що понад 100 імовірних жертв подадуть позов проти репера Шона Diddy Комбза за звинуваченнями в сексуальних домаганнях, зґвалтуванні та сексуальній експлуатації. Найменшій жертві 9 років.

Джастін Бібер є однією з імовірних жертв Diddy. Коли йому було 15 років, він проводив багато часу з музичним продюсером, а також неповнолітнім відвідував "білі вечірки". Аналізуючи після арешту Diddy творчість Бібера, фанати знайшли чимало відсилань до подій того часу. Нещодавно Бібер зізнався, що мав важку наркотичну залежність. Коментуючи арешт репера, музикант назвав скандал за участі Diddy абсолютно огидним. За словами джерел, Бібер перебуває у "психологічно важкому стані".

У жовтні команда юристів Шона Комбза звинуватила уряд США в організації наклепницької кампанії шляхом змови зі ЗМІ з метою підірвати справедливий суд. У детальному документі адвокати просять розглянути відповідні засоби правового захисту, зокрема, і потенційне відведення свідків або зняття всіх звинувачень у його обвинувальному висновку.