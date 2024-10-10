Джастін Бібер уперше прокоментував арешт репера Diddy

Про це пише Us Weekly.

Після того як у вересні музичного продюсера Шона Diddy Комбза заарештували за звинуваченнями у секс-торгівлі, сексуальній експлуатації та рекеті, канадський музикант Джастін Бібер тримався на відстані від нього.

"Джастіну порадили триматися якомога далі від усього, що пов’язано з Diddy", - повідомило джерело.

Інсайдер зазначив, що Джастіну, який познайомився з Комбзом ще підлітком, "абсолютно огидний" скандал із Diddy. Музикант "не хоче мати нічого спільного з усією цією ситуацією".

"Це в його минулому, і там він і хоче це залишити", - наголосило інше джерело.

Читайте також: Оргії на "білих вечірках", торгівля людьми та секс-експлуатація: справа репера Diddy та до чого тут американські зірки

За словами інсайдера, 30-річний Джастін, який став батьком у серпні, "хоче захистити себе". Тому він намагається зосередити увагу на позитивних моментах свого життя.

"Психологічно Джастін зараз у важкій ситуації. У нього така історія з Diddy, і звинувачення проти нього було важко опрацювати", - зауважив інсайдер.

Разом з тим джерело стверджує, що співак у захваті від свого нового статусу батька, про який мріяв кілька років.

"Його щастя від того, що він батько, переважило його тривогу щодо Diddy", — додав інсайдер.

Нагадаємо, у вересні Шона Комбза заарештували за звинуваченнями в торгівлі людьми в сексуальних цілях і рекеті. Репер влаштовував розкішні "білі вечірки", на які запрошував зірок першого ешелону та ЗМІ для висвітлення події. Проте ближче до ночі репер оголошував, що "дітям час спати", і починалася неофіційна частина вечора, яку сам Комбз називав Freak Offs (словник американського сленгу визначає Freak Offs як "мастурбувати" або "займатися нестримним або нетрадиційним сексом"). Під час Freak Offs відбувалися не просто оргії, а, як повідомляється в судових документах, мали місце зґвалтування, насильство та примус, зокрема і неповнолітніх.

Адвокат Тоні Базбі заявив, що понад 100 імовірних жертв подадуть позов проти репера Шона Diddy Комбза за звинуваченнями в сексуальних домаганнях, зґвалтуванні та сексуальній експлуатації. Найменшій жертві 9 років.

Джастін Бібер є однією з імовірних жертв Diddy. Коли йому було 15 років, він проводив багато часу з музичним продюсером, а також неповнолітнім відвідував "білі вечірки". Аналізуючи після арешту Diddy творчість Бібера, фанати знайшли чимало відсилань до подій того часу.

Нещодавно Бібер зізнався, що мав важку наркотичну залежність.