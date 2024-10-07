"Здавалося, що я вмираю": Джастін Бібер зізнався, що мав важку наркотичну залежність

Про це пише Evening Standard.

Популярний 30-річний канадський музикант Джастін Бібер у документальному фільмі "Джастін Бібер: Пори року" розповів, що тривалий час був залежним від наркотиків і щовечора його служба безпеки перевіряла йому пульс. Співак каже, що наркозалежність настільки вийшла з-під контролю, що йому довелося повністю змінити своє життя, щоб вижити.

Розмірковуючи про свою боротьбу із залежністю, хворобою Лайма та психічним навантаженням, яке це завдало йому, Бібер згадав, коли він вирішив очиститися.

В одному з фрагментів документальної стрічки дружина зірки Гейлі Бібер, з якою вони нещодавно вперше стали батьками, сказала: "Ми з Джастіном не брали участі в житті одне одного, поки він не вирішив стати тверезим і не почав намагатися кинути наркотики самостійно".

Бібер детально описав свій ранковий розпорядок у ті важкі роки. Він зізнався, що прокидався і одразу приймав таблетку та курив траву, перш ніж робити щось інше. Пригадуючи найтемніші дні, співак поділився, що він був на межі життя і смерті.

"Мені здавалося, що я вмираю. Моя охорона приходила в мою кімнату вночі, щоб перевірити мій пульс — люди не розуміють, наскільки це стало погано, це було, чесно кажучи, жахливо", - поділився Бібер.

Він зауважив, що віра зіграла роль у його одужанні.

"Я фактично сказав: "Боже, якщо ти справжній, допоможи мені з цим, а я зроблю все інше". І я зробив — принаймні, я думав, що зробив", - розповів артист.

Проте Бібер зізнався, що, хоча йому вдалося кинути наркотики, він так і не усунув першопричини своєї боротьби.

"Я відмовився від таблеток, але я ніколи не робив справжню роботу", - додав він.

Нагадаємо, у вересні Шона Комбза заарештували за звинуваченнями в торгівлі людьми в сексуальних цілях і рекеті. Репер влаштовував розкішні "білі вечірки", на які запрошував зірок першого ешелону та ЗМІ для висвітлення події. Проте ближче до ночі репер оголошував, що "дітям час спати", і починалася неофіційна частина вечора, яку сам Комбз називав Freak Offs (словник американського сленгу визначає Freak Offs як "мастурбувати" або "займатися нестримним або нетрадиційним сексом"). Під час Freak Offs відбувалися не просто оргії, а, як повідомляється в судових документах, мали місце зґвалтування, насильство та примус, зокрема і неповнолітніх.

Джастін Бібер є однією з імовірних жертв Diddy. Коли йому було 15 років, він проводив багато часу з музичним продюсером, а також відвідував "білі вечірки", будучи неповнолітнім. Аналізуючи після арешту Diddy творчість Бібера, фанати знайшли чимало відсилань до подій того часу.