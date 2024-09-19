Вдруге відмовили в заставі: звинувачений у секс-торгівлі репер Diddy залишиться за ґратами
Другий суддя відмовив арештованому за секс-торгівлю і рекет американському реперу Шону Комбзу в праві внесення застави, тому Diddy чекатиме на суд у вʼязниці
Про це пише The Guardian.
Американському музичному продюсеру Шону Diddy Комбзу доведеться чекати суду у справі за звинуваченнями в секс-торгівлі та рекеті у бруклінській в'язниці замість свого розкішного особняка в Маямі-Біч, оскільки другий суддя також відмовився надати йому право на внесення застави в розмірі $50 млн, яку запропонували його адвокати.
У середу окружний суддя США Ендрю Л. Картер-молодший відхилив прохання Комбза відпустити його під домашній арешт з GPS-моніторингом, пояснивши, що репер може спробувати впливати на свідків.
Відмова Картера стала другою відмовою надати Комбзу право на заставу, яка включала б $50 млн, а також паспорти його дітей і матері. Спершу у вівторок, 17 вересня, у федеральному суді Нижнього Мангеттена суддя постановив утримувати 54-річного репера Шона Комбза без права внесення застави.
54-річному чоловікові спочатку відмовили у звільненні під заставу, а потім відправили у в'язницю. Йому висунули федеральні звинувачення в торгівлі людьми в сексуальних цілях і рекеті. Комбз не визнав себе винним.
Арешт Комбса відбувся приблизно через шість місяців після того, як федеральні органи влади, які проводили розслідування щодо торгівлі людьми в сексуальних цілях, провели обшуки в його будинках у Лос-Анджелесі та Маямі.
На відео від 5 березня 2016 року, яке CNN оприлюднило 17 травня, Комбз, одягнений лише в білий рушник, б’є R&B-співачку Кессі в готелі, яка була його протеже та на той момент дівчиною. Кадри з відео дуже нагадують опис інциденту в готелі InterContinental в Лос-Анджелесі, описаного в позові Вентури. Згодом Diddy зізнався у побитті колишньої дівчини Кессі після оприлюднення відео нападу.
Кессі подала до суду на репера в листопаді 2023 року через "роки сексуального, фізичного та емоційного насильства". Позов спричинив інтенсивну перевірку Комбза. А протягом наступних місяців було подано ще кілька позовів, а також розпочато федеральне кримінальне розслідування щодо торгівлі людьми в сексуальних цілях, яке призвело до проведення рейдів у особняках Комбза в Лос-Анджелесі та Маямі.
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