Репера Diddy звинувачують у сексуальному насильстві над продюсером

Про це пише Daily Mail.

Американський репер-мільярдер Шон Комбз, який за роки своєї карʼєри використовував імена Пафф Дедді, Пі Дідді, Diddy, звинувачується в сексуальному насильстві над чоловіком. Музичний продюсер Родні Lil Rod Джонс подав на нього до суду за постійні обмацування та ймовірне зґвалтування, спричинене дією наркотиків.

Продюсер стверджує, що зірка хіп-хопу наказував йому викликати повій і займатися з ними сексом для задоволення Шона Комбза. Джонс начебто має сотні годин відео, що документують "серйозну незаконну діяльність" репера.

Родні Джонс вказав імена деяких із найвідоміших представників індустрії як співвідповідачів у позові на $30 млн, стверджуючи, що звукозаписний бос Ефіопії Хабтемаріам назвав обмацування Комбза "дружньою грою", а також його способом "показати, що ти йому подобаєшся".

Сам Diddy відкинув звинувачення на свою адресу, назвавши їх "нудотними", а його адвокат відкинув заяви Джонса як "чисту вигадку".

"Lil Rod — не хто інший, як брехун, який подав позов на $30 млн, безсоромно шукаючи незаслужену виплату", — сказав адвокат Шон Холлі.

Адвокат заявив, що вони мають "переконливі, незаперечні докази", що заяви Lil Rod є повною брехнею.

Комбз найняв Джонса в серпні 2022 року для продюсування деяких пісень альбому R&B The Love Album: Off the Grid, який був номінований на "Греммі" після релізу у вересні 2023 року.

"Джонс погодився, і відтоді його життя зазнало згубного впливу", — йдеться у позові.

Понад рік він терпів "постійні непрохані та недозволені обмацування та торкання до його ануса" в будинках Комбза у Флориді, Лос-Анджелесі та Нью-Йорку, а також на орендованій яхті на Віргінських островах США. Згідно з позовом, Джонс мав працювати у ванній кімнаті Diddy, де зірка приймав душ голим за скляною ширмою.

Продюсер стверджує, що Комбз хвалився тим, що стріляв у людей, і погрожував нанести тілесні ушкодження, якщо Джонс не виконає його вимоги.