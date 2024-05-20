Репер Diddy зізнався у побитті колишньої дівчини після оприлюднення відео нападу

Відеозвернення він оприлюднив в Instagram.

Американський репер Шон Комбз, який у музичній карʼєрі використовує сценічні імена Puff Daddy, P. Diddy та Diddy відреагував на оприлюднене у пʼятницю CNN відео з камери спостереження в готелі 2016 року, на якому Комбз хапає, штовхає, тягне підлогою та б’є ногами R&B-співачку Кессі.

"Моя поведінка на цьому відео є такою, яку не можна вибачити. Я беру на себе повну відповідальність за свої дії на цьому відео. Мені було огидно тоді, коли я це зробив. Мені гидко і зараз", – заявив Diddy.

Він повідомив, що після нападу на свою колишню дівчину Кессі, справжнє імʼя якої Кассандра Вентура, почав ходити на реабілітацію та до психотерапевта.

"Я пішов і звернувся за професійною допомогою. Я почав ходити на терапію, ходити на реабілітацію. Мені довелося просити у Бога його милості та ласки. Мені дуже шкода. Але я маю намір ставати кращою людиною кожного дня. Я не прошу пробачення. Мені щиро шкода", - запевнив репер.

На відео від 5 березня 2016 року, яке CNN оприлюднило 17 травня, Комбз, одягнений лише в білий рушник, б’є R&B-співачку Кессі в готелі, яка була його протеже та на той момент дівчиною. Кадри з відео дуже нагадують опис інциденту в готелі InterContinental в Лос-Анджелесі, описаного в позові Вентури.

Кессі подала до суду на репера в листопаді через "роки сексуального, фізичного та емоційного насильства". Позов спричинив інтенсивну перевірку Комбза. А протягом наступних місяців було подано ще кілька позовів, а також розпочато федеральне кримінальне розслідування щодо торгівлі людьми в сексуальних цілях, яке призвело до проведення рейдів у особняках Комбза в Лос-Анджелесі та Маямі.

Він заперечував усі звинувачення.

У позові Вентури стверджується, що Комбз заплатив готелю InterContinental $50 тис. за відео з камер безпеки одразу після побиття. У позові йдеться, що Кейсі намагалася втекти від репера, поки він спав. На той момент він вже вдарив її кулаком по обличчю ще до початку оприлюдненого відео.

Притягнення до кримінальної відповідальності за побиття Комбзу не загрожує. Термін давності для звинувачень у нападі та побитті минув багато років тому.

