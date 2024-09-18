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Арештованого за секс-торгівлю репера Diddy залишать під вартою без права внесення застави 

Дар'я Тарасова
18 вересня, 2024 середа
12:52
Культура На фото: Репер Diddy

Арештований 17 вересня американський репер Шон Diddy Комбз залишиться під вартою без права внесення застави до суду у справі про торгівлю людьми в сексуальних цілях

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Про це пише Page Six.

У вівторок, 17 вересня, у федеральному суді Нижнього Мангеттена суддя постановив утримувати 54-річного репера Шона Комбза, який у музичній карʼєрі використовує сценічні імена Puff Daddy, P. Diddy та Diddy, без права внесення застави до суду у справі про торгівлю людьми в сексуальних цілях.

Під час пресконференції адвокат Марк Аньїфіло поділився, що планує оскаржити рішення про звільнення під заставу.

"Містер Комбз — боєць. Він не боїться звинувачень. Він з нетерпінням чекав цього дня, він з нетерпінням чекав, щоб очистити своє ім’я. Він не робив цих речей. Це були 10 років стосунків. Не було примусу, не було злочину", - заявив адвокат.

Він додав, що вони з Комбзом збираються боротися.

Натомість прокурори переймаються тим, що репер може залякувати свідків і перешкоджати справі, якщо його випустять із в'язниці. Вони також припустили, що Комбз планував втекти, враховуючи його багатство та доступ до приватних літаків.

Однак репер був готовий заплатити до $50 млн застави. Згідно з повідомленням TMZ, замість готівки репер запропонував свій особняк у Маямі за $48 млн і будинок своєї матері як заставу.

Музичний магнат сказав судді, що він готовий носити GPS-монітор, і пообіцяв обмежити свої поїздки з Маямі до Нью-Йорка. Його адвокат також заявив, що репер продає свій літак, який нібито дислокується в Лос-Анджелесі.

Під час слухання Комбз не визнав себе винним у звинуваченнях у рекеті, секс-торгівлі з метою проституції. Якщо його визнають винним, реперу загрожує щонайменше 15 років за ґратами.

Його було взято під варту в понеділок, 16 вересня, через шість місяців після того, як федеральна влада провела обшуки в його будинках у Маямі та Лос-Анджелесі.

Прокурори стверджували, що Комбз "зловживав, погрожував і примушував жінок та інших навколо себе виконувати свої сексуальні бажання, захищати його репутацію та приховувати його поведінку" протягом десятиліть.

На відео від 5 березня 2016 року, яке CNN оприлюднило 17 травня, Комбз, одягнений лише в білий рушник, б’є R&B-співачку Кессі в готелі, яка була його протеже та на той момент дівчиною. Кадри з відео дуже нагадують опис інциденту в готелі InterContinental в Лос-Анджелесі, описаного в позові Вентури. Згодом Diddy зізнався у побитті колишньої дівчини Кессі після оприлюднення відео нападу.

Кессі подала до суду на репера в листопаді 2023 року через "роки сексуального, фізичного та емоційного насильства". Позов спричинив інтенсивну перевірку Комбза. А протягом наступних місяців було подано ще кілька позовів, а також розпочато федеральне кримінальне розслідування щодо торгівлі людьми в сексуальних цілях, яке призвело до проведення рейдів у особняках Комбза в Лос-Анджелесі та Маямі.

Він заперечував усі звинувачення.

Теги:
Світ
Кримінал
музика
Шоу-бізнес
США
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