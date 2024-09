Оргії на "білих вечірках", торгівля людьми та секс-експлуатація: справа репера Diddy та до чого тут американські зірки

Еспресо розповідає, що відомо про скандал навколо "білих вечірок" американського репера Шона Комбза, який у музичній карʼєрі використовує сценічні імена Puff Daddy, P. Diddy та Diddy.

Арешт Diddy без права на заставу: в чому звинувачують репера

Фото: Instagram Diddy

У березні цього року федеральні органи влади, які займаються розслідуванням справ щодо торгівлі людьми в сексуальних цілях, провели обшуки в двох будинках у Лос-Анджелесі та Маямі 54-річного американського репера-мільярдера Шона Комбза, якого вважають одним з найвпливовіших музичних продюсерів. Під час обшуків у Diddy вилучили вогнепальну зброю, наркотики, відеозаписи з вечірки Freak Offs та тисячу пляшок дитячої олії та лубрикантів.

Обшуки стали наслідком низки судових позовів, поданих проти Комбза з листопада 2023 року. Першою до суду звернулася колишня дівчина Комбза Кессі Вентура, заявивши про "роки сексуального, фізичного та емоційного насильства", згодом ще дві жінки подали позов проти репера. У грудні інша жінка повідомляла, що була неповнолітньою на момент, коли Diddy її зґвалтував. Заяву до суду подав і продюсер Lil Rod, який звинуватив репера у примушуванні його до статевих актів з повіями заради втіхи самого Комбза.

У травні 2024-го CNN опублікувало відео від 2016 року, на якому видно, як Комбз, одягнений лише в білий рушник, б’є R&B-співачку та свою колишню Кессі Вентуру в готелі. Кадри з відео дуже нагадують опис інциденту в готелі InterContinental в Лос-Анджелесі, описаного в позові Вентури в листопаді.

І в середині вересня, через 6 місяців після обшуків, Diddy заарештували без права внесення застави (яка б передбачала $50 млн, а також паспорти його дітей і матері). На двох окремих судових засіданнях репера відмовилися відпустити з-під варти, побоюючись, що він залякуватиме свідків. Комбзу інкримінують торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації, яка нібито мала місце в період з 2009 по 2018 рік, коли, прикриваючись власним бізнесом, він перевозив людей з-за кордону та залучав їх до проституції (що тривало у період з 2009 по 2024 рік) і рекет, який нібито почався у 2008 році.

"Білі вечірки" та їхній темний бік

Фото: скриншот з соцмереж

З 1999 року щоосені Шон Комбз влаштовував розкішні "білі вечірки", які мали свій ганебний темний бік. Тут і відбувалися злочини, про які йдеться в численних позовах. Неофіційну назву "білі вечірки" отримали через дрес-код - усі гості мали бути в білому. На свої вечірки Diddy запрошував зірок першого ешелону та ЗМІ для висвітлення події, адже іноді там навіть проводили благодійні заходи. Проте ближче до ночі репер оголошував, що "дітям час спати", і починалася неофіційна частина вечора, яку сам Комбз називав Freak Offs (словник американського сленгу визначає Freak Offs як "мастурбувати" або "займатися нестримним або нетрадиційним сексом").

Під час Freak Offs відбувалися не просто оргії, а, як повідомляється в судових документах, мали місце зґвалтування, насильство та примус, зокрема, і неповнолітніх. Джерело Daily Mail зазначає, що на вечірках було дві категорії людей: знаменитості в дорогому одязі та "дуже молоді" дівчата в купальниках і "дешевому взутті", яким було близько 15 років.

Згідно з обвинувальним актом, Комбз керував оргіями, але не брав у них прямої участі, знімаючи все на відео, щоб мати компромат на своїх гостей, мотивуючи їх мовчати про Freak Offs. Він роздавав жертвам наркотики, зокрема, екстазі, кетамін та опіоїди, щоб вони були слухнянішими. Як зазначається в судових документах, іноді репер вдавався до фізичного насилля. Оргії влаштовували в готелях, і оприлюднене CNN відео побиття ексдівчини Diddy, імовірно, демонструє епізод, коли співачка намагалася втекти з однієї з таких вечірок.

Для Freak Offs винаймали велику кількість готельних номерів, які потім прибирали особисті помічники Комбза. Оргії тривали кілька днів, і жертвам Комбза ці ж помічники вводили внутрішньовенні крапельниці, щоб вони могли відновитися після фізичного навантаження та вживання наркотиків. Комбс також, імовірно, погрожував нашкодити кар'єрі жінок, які не хотіли брати участь у його Freak Offs.

Після того, як стало відомо про знайдені відео з вечірок Diddy, почали зʼявлятися фото. "Білі вечірки" відвідували понад 200 зірок кіно і музики, телеведучі, спортсмени та навіть деякі члени британської королівської родини. Серед них Леонардо Ді Капріо, Вілл Сміт, Сара Джессіка Паркер, Опра Вінфрі, Наомі Кемпбелл, музиканти Снуп Догг, Дженніфер Лопес, Бейонсе, Jay-Z, світські левиці Періс Гілтон, Ніколь Річі, принц Гаррі, зірки тенісу Вінус і Серена Вільямс та багато інших. Невідомо, хто зі знаменитостей залишався на другу частину вечірок, чи були вони свідками, а також чи брали вони участь у зґвалтуваннях та інших злочинах. Проте прогнозують, що найближчим часом багато хто з зірок даватиме свідчення і не виключено, що скандал набуде ще більшого масштабу.

Хто з зірок міг бути імовірними жертвами Diddy та які "знаки" у творчості знайшли фанати

Фото: gettyimages

Однією з імовірних жертв Diddy є американський співак Ашер. Коли йому було близько 15 років, він рік жив у будинку Комбза, працюючи з ним над першим альбомом. В інтервʼю Rolling Stone у 2004 році Ашер розповідав, що бачив багато "доволі диких" речей, з якими Комбз його познайомив, зокрема, і такими, що стосуються сексу. Відповідаючи на питання журналіста, чи відправив би він колись своїх дітей у "табір Puff Daddy", він заявив: "До біса, ні!".

Іншою імовірною жертвою міг бути канадський музикант Джастін Бібер. Коли йому було 15 років, він проводив багато часу з музичним продюсером, а також відвідував "білі вечірки", будучи неповнолітнім. Аналізуючи після арешту Diddy творчість Бібера, фанати знайшли чимало відсилань до подій того часу.

У пісні Lonely він співає:

Може, коли я подорослішаю, все заспокоїться,

Але зараз це мене вбиває.

Що, якби у вас було все,

Але не було кому подзвонити?

Можливо, тоді б ви зрозуміли мене,

Тому що я мав усе,

Але не було кому мене вислухати.

І це просто самотність.

Мені так самотньо.

Самотньо.

Як пише Daily Mail, у 2020 році Бібер начебто згадав про "білі вечірки" у своєму кліпі до пісні Yummy.

"Деякі фанати переконані, що його тема символізує бурхливий шлях Дідді Комбза та Бібера у світі розваг. Відео починається з того, що співак прибуває на повну багатіїв та еліти вечірку в той час, як маленькі діти розважають гостей, граючи на сцені симфонію", – йдеться в поясненні.

Фанатів також непокоїть відео, на якому юний Бібер з розгубленими очима розповідає, що провів 48 годин поспіль з Комбзом.

У 2020 році Джастін Бібер в одному з інтерв'ю, витираючи сльози, заявив, що хоче захистити Біллі Айліш від зла у музичній індустрії.

"Я не хочу, щоб вона пройшла через те, через що я пройшов. Я нікому цього не бажаю", – казав Бібер.

Натяк на злочини під час вечірок Diddy знайшли й у творчості Емінема. Трек Fuel з його останнього альбому, що вийшов влітку 2024-го, містить рядки, які нібито називають Diddy (він же P.Diddy) ґвалтівником. Англійське слово rapper ("репер") пишеться з двома p, тоді як raper без подвоєння відсилає до слова rape - ґвалтувати.

We can just say

I'm like a R-A-P-E-R

Got so many S-As, S-As

Wait, he didn't just spell the word, "Rapper" and leave out a P, did he?

(Yep)

"Зачекайте, він же не просто написав слово "репер" і пропустив "Р", чи не так?" - читає Емінем. P, did he співзвучно з P.Diddy.

По-новому фанати Каньє Веста подивилися на його кліп, в якому воскові фігури зірок американського шоубізу лежать оголені всі в одному ліжку.