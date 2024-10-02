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Найменшій жертві 9 років: понад 100 людей подали позови проти репера Diddy

Дар'я Тарасова
2 жовтня, 2024 середа
12:48
Культура На фото: репер Diddy

Адвокат Тоні Базбі заявив, що понад 100 імовірних жертв подадуть позов проти репера Шона Diddy Комбза за звинуваченнями у сексуальних домаганнях, зґвалтуванні та сексуальній експлуатації

Зміст

Про це пише BBC.

Адвокат жертв Тоні Базбі дав пресконференцію щодо справи заарештованого у середині вересня репера та музичного продюсера Шона Diddy Комбза. Він повідомив, що серед жертв є неповнолітні, яким на момент скоєння імовірного злочину було 9 років.

"Це важлива справа, яку ми маємо намір агресивно переслідувати", — заявив Базбі журналістам.

Адвокатка Еріка Вольфф, яка представляє інтереси Комбза, наголосила, що репер рішуче та категорично заперечує звинувачення, називаючи їх неправдивими та наклепницькими.

Базбі зазначив, що він і його команда "не залишать жодного каменя на камені", щоб знайти потенційно відповідальних за зловживання або "будь-яких людей чи організації, які брали участь або отримали вигоду з цієї обурливої поведінки".

Вольфф додала, що Комбз "з нетерпінням чекає на можливість довести свою невинуватість і виправдати себе в суді, де правда буде встановлена на основі доказів, а не припущень".

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За словами Базбі, який має ліцензію на адвокатську практику в Техасі та Нью-Йорку, загальна кількість жертв, яких він представляє, становить 120 людей, половина з них — чоловіки, інша половина — жінки, які походять із понад 25 штатів США.

Він додав, що серед жертв, яких він представляє, було 25 неповнолітніх. Це перший випадок, коли Комбза звинувачують у сексуальних домаганнях до дітей.

Звинувачення охоплюють період із 1991 року до 2024 року, і події відбувалися в Лос-Анджелесі, Нью-Йорку та Маямі, повідомив Базбі. Він додав, що більшість інцидентів сталися після 2015 року.

Більшість позивачів стверджують, що вони стали жертвами зґвалтування після вечірок, організованих Комбзом, які проходили у відомих закладах, а також у приватних резиденціях і готелях. Базбі заявив, що ці вечірки були або на честь виходу альбому, або були новорічними та святковими вечірками до дня незалежності США. Інші сталися під час того, що адвокат назвав кастингами.

"Багато разів, особливо молоді люди, які хотіли пробитися в індустрію, були схилені до такої поведінки під обіцянку, що стануть зірками або що Шон Комбз прослухає їхні записи", — уточнив Базбі.

Один із чоловіків, якому було дев'ять років на момент події, стверджує, що його сексуально використовували Комбз і його співучасники у студії звукозапису в Нью-Йорку, коли він намагався підписати контракт, за словами його адвоката.

"Якби він не мав такої влади, я міг би стати кимось великим. Я покинув індустрію через те, що зробив зі мною Шон Комбз", — сказав він у заяві через свого адвоката.

Інший чоловік, який також був неповнолітнім на момент події, стверджує, що Комбз обіцяв зробити його зіркою, але для цього хлопець мав спершу зустрітися з репером наодинці без батьків. Опинившися у приватному місці, як повідомив адвокат, Комбз схилив хлопця до орального сексу.

Базбі також навів випадок 15-річної дівчини, яка стверджує, що її привезли до Нью-Йорка на вечірку, організовану Комбзом, де її зґвалтували він та інші люди.

Адвокат стверджував, що була очевидна схема, коли жертвам, зазвичай, пропонували напої з наркотичними речовинами перед тим, як їх сексуально використовували.

Він додав, що це не колективний позов, і кожна жертва буде подавати індивідуальну заяву.

У вересні Шона Комбза заарештували за звинуваченнями в торгівлі людьми в сексуальних цілях і рекеті. Репер влаштовував розкішні "білі вечірки", на які запрошував зірок першого ешелону та ЗМІ для висвітлення події. Проте ближче до ночі репер оголошував, що "дітям час спати", і починалася неофіційна частина вечора, яку сам Комбз називав Freak Offs (словник американського сленгу визначає Freak Offs як "мастурбувати" або "займатися нестримним або нетрадиційним сексом"). Під час Freak Offs відбувалися не просто оргії, а, як повідомляється в судових документах, мали місце зґвалтування, насильство та примус, зокрема, і неповнолітніх.

Теги:
Світ
Кримінал
музика
Шоу-бізнес
скандал
зґвалтування
США
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