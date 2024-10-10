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Головна Культура Адвокати Diddy звинуватили уряд США у витоку інформації про його судову справу

Адвокати Diddy звинуватили уряд США у витоку інформації про його судову справу

Дар'я Тарасова
10 жовтня, 2024 четвер
17:58
Культура На фото: репер Diddy

Адвокати заарештованого Шона Diddy Комбза заявили, що уряд США організував наклепницьку кампанію проти репера за допомоги ЗМІ, щоб підірвати справедливий суд

Зміст

Про це пише Variety.

Команда юристів скандального музичного продюсера Шона Diddy Комбза подала клопотання про слухання доказів щодо того, що уряд США начебто організував наклепницьку кампанію шляхом змови зі ЗМІ з метою підірвати справедливий суд. У детальному документі вони просять розглянути відповідні засоби правового захисту, зокрема, і потенційне відведення свідків або зняття всіх звинувачень у його обвинувальному висновку.

У заяві вони вказують на чотири різні тактики неправомірної поведінки уряду. Так, вони називають найбільш кричущим витік CNN в травні 2024 року, коли медіа оприлюднило відео нападу Комбза на свою колишню дівчину Кессі Вентуру в 2016 році. Його адвокати стверджують, що ані Вентура, ані третя сторона, ймовірно, не були джерелами витоку, оскільки артистка описала б це більш детально у своєму позові про сексуальне насильство, а третя сторона спробувала б продати це. Таким чином, вони вказують на уряд як на найбільш імовірного винуватця з огляду на час виходу відео.

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Вони стверджують, що федеральні агенти мали знати, що буде перерва в судовому процесі щодо Дональда Трампа, щоб колишній президент відвідав випускний свого сина Беррона Трампа. Тому 17 травня було "ідеальним часом, оскільки це був повільний день новин". Після того, як CNN опублікувало відео, уряд не вжив жодних заходів, тому адвокат просить провести слухання для доказів, щоб визначити, чи не федеральний агент надав запис CNN.

Крім того, захист стверджує, що обшуки в резиденціях Комбза в Лос-Анджелесі та Флориді в березні були навмисно проведені серед білого дня, щоб максимізувати висвітлення в медіа. Вони стверджують, що представники ЗМІ були присутні на початку обшуку в Лос-Анджелесі, що свідчить про те, що уряд попередив ЗМІ заздалегідь. Адвокати Комбза зазначають, що влада застосувала надмірну силу проти його дітей під час рейдів і вивела їх на видиме місце на території власності, щоб ЗМІ побачили.

Адвокат вказує на різні витоки інформації за останні сім місяців та анонімні заяви департаменту внутрішньої безпеки, надані пресі, як конкретні приклади спроби "спаплюжити репутацію Комбза до суду".

На відео від 5 березня 2016 року, яке CNN оприлюднило 17 травня, Комбз, одягнений лише в білий рушник, б’є R&B-співачку Кессі в готелі, яка була його протеже та на той момент дівчиною. Кадри з відео дуже нагадують опис інциденту в готелі InterContinental в Лос-Анджелесі, описаного в позові Вентури. Згодом Diddy зізнався у побитті колишньої дівчини Кессі після оприлюднення відео нападу.

Кессі подала до суду на репера в листопаді 2023 року через "роки сексуального, фізичного та емоційного насильства". Позов спричинив інтенсивну перевірку Комбза. А протягом наступних місяців було подано ще кілька позовів, а також розпочато федеральне кримінальне розслідування.

У вересні Шона Комбза заарештували за звинуваченнями в торгівлі людьми в сексуальних цілях і рекеті. Репер влаштовував розкішні "білі вечірки", на які запрошував зірок першого ешелону та ЗМІ для висвітлення події. Проте ближче до ночі репер оголошував, що "дітям час спати", і починалася неофіційна частина вечора, яку сам Комбз називав Freak Offs (словник американського сленгу визначає Freak Offs як "мастурбувати" або "займатися нестримним або нетрадиційним сексом"). Під час Freak Offs відбувалися не просто оргії, а, як повідомляється в судових документах, мали місце зґвалтування, насильство та примус, зокрема і неповнолітніх.

Адвокат Тоні Базбі заявив, що понад 100 імовірних жертв подадуть позов проти репера Шона Diddy Комбза за звинуваченнями в сексуальних домаганнях, зґвалтуванні та сексуальній експлуатації. Найменшій жертві 9 років.


 

Теги:
Світ
Кримінал
музика
Шоу-бізнес
скандал
зґвалтування
США
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