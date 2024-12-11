Ворог продовжуватиме нарощувати зусилля на Оріхівському напрямку, - речник Сил оборони Півдня Волошин

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Оріхівський напрямок – один із найскладніших. Останнім часом ситуація там була дещо спокійнішою, але, за даними української розвідки, ворог накопичував сили і засоби для проведення штурмових дій", - повідомив Волошин.

За його словами, на напрямку ворог застосовує саме тактику штурмів малими групами піхоти.

"Малі групи включають від п'яти до десяти осіб у супроводі двох-трьох одиниць бронетехніки. На Оріхівському напрямку зосереджено кілька десятків таких груп. Наприклад, за минулу добу було зафіксовано сім штурмових дій, коли ворог намагався вклинитися в нашу оборону і взяти під контроль наші укріплення. Всі ці штурми зазнали невдачі, і ворог відступив. Однак він продовжуватиме нарощувати свої зусилля, тому що готувався там до проведення штурмових дій", - додав він.

Від початку доби 11 грудня на російсько-українському фронті зафіксували 140 бойових зіткнень. На Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Новоданилівка українські оборони відбилв одну ворожу атаку. Крім цього, Сили оборони збили одну КАР в районі населеного пункту Світлогірське.





