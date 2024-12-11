Українська ППО збила дві керовані авіаційні ракети, якими РФ атакувала Дніпропетровщину
Вранці 11 грудня російська окупаційна армія атакувала Дніпропетровщину двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69. Сили ППО збили обидві ворожі цілі
Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
"Сьогодні, близько 11:00, противник завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 по Дніпропетровщині із акваторії Азовського моря. Обидві ракети збито протиповітряною обороною", - йдеться у повідомленні.
Також у Повітряних силах показали бойову роботу підрозділу повітряного командування "Схід".
- Минулої доби армія РФ втратила на війні в Україні 1400 військових, 20 бронемашин і два танки.
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