The Washington Post: Україна поспішає розробити власну далекобійну зброю для протидії Росії

Про це йдеться в статті The Washington Post, переклад якої наводить Еспресо.

У той час, як Україна готується до можливого серйозного скорочення західної військової допомоги наступного року, вона намагається нарощувати власне виробництво озброєнь, особливо систем озброєнь, здатних завдати удару вглиб російської території, щоб замінити ті, що постачаються західними партнерами.

За словами українських посадовців, в основі українського оборонного виробництва лежить програма створення ударних безпілотників дальнього радіуса дії, які регулярно вражають цілі за сотні кілометрів від російсько-українського кордону, щоб зірвати військові зусилля Москви. Безпілотники мають ту перевагу, що їх легко і швидко виробляти, але аналітики попереджають, що вони є лише частковим розв'язанням численних проблем України на полі бою.

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"У довгостроковій перспективі Україна хотіла б мати два кулаки. Один кулак - це буде повністю розвинений потенціал доставлення ударних пакетів за допомогою безпілотників, а другий - крилаті і балістичні ракети малої або навіть середньої дальності,” - пояснив Конрад Музика, директор польської оборонної консалтингової компанії Rochan.

Три тижні тому Росія шокувала світ запуском ядерної балістичної ракети середньої дальності по українському місту Дніпро після того, як Україна запустила ракети меншої дальності, надані США, по цілях на території Росії. Це було сприйнято як попередження Україні та Заходу про готовність Москви використати свій ракетний арсенал, оснащений ядерною зброєю.

Через кілька годин, в результаті удару, який привернув менше уваги, українські безпілотники атакували базу Капустин Яр поблизу Каспійського моря, звідки, за словами українських офіційних осіб, була випущена російська ракета. Російські офіційні особи підтвердили атаку безпілотників у цьому районі. Невідомо, наскільки великою була шкода, але вона продемонструвала здатність України швидко завдати удару у відповідь по цілі, розташованій на відстані понад 400 миль - набагато далі, ніж дальність дії будь-яких боєприпасів, що постачаються США.

Атаки з безпілотників стали регулярним явищем. Протягом останніх місяців українські офіційні особи кожні кілька днів оголошують про новий удар по об'єктах, критично важливих для військових зусиль Москви: складах боєприпасів, аеродромах, логістичних центрах, нафтобазах і нафтопереробних заводах. Обсяг збитків, завданих безпілотниками, і те, наскільки Росія була змушена змінити свою стратегію на полі бою, важко перевірити. Однак, українські та західні офіційні особи стверджують, що це мало певний вплив на російські війська.

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У п'ятницю, коли українці святкували День Збройних сил, президент Володимир Зеленський опублікував у Telegram відео новітнього ударного безпілотника дальнього радіуса дії "Peklo" - або "Пекло" - перша партія якого, за його словами, була доставлена військовим країни. Безпілотник, який містить елементи ракети, літає зі швидкістю понад 400 миль на годину і на відстань понад 400 миль, написав в окремому дописі міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

"Український виробник створив безпілотник-ракету з нуля в рекордно короткі терміни - протягом року. Виріб вже має успішне бойове застосування," - написав він.

У четвер у Facebook міністр оборони Рустем Умеров заявив, що наступного року Україна поставить "понад 30 000 безпілотників DeepStrike" - зброю "нового покоління", яка "може діяти автономно на великих відстанях і вражати ворожі цілі з високою точністю”.

“Ми показуємо світові, що Україна здатна до інновацій та технологічної незалежності,” - написав Умеров.

Більшість військових аналітиків погоджуються, однак зазначають, що одних лише безпілотників буде недостатньо.

"У кожного є іграшка-безпілотник. Їм потрібні ракети, які вибухають. Їм потрібна зброя, яка зможе доставити боєголовку вглиб Росії," - сказав західний фахівець з озброєнь, який регулярно відвідує Україну і говорив на умовах анонімності через делікатність цього питання.

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Українські посадовці прискорюють свої програми крилатих та балістичних ракет, і в серпні Зеленський заявив, що країна провела випробування своєї першої балістичної ракети. Минулого місяця він розповів, що цього року Україна виробила 100 ракет, але не уточнив, яких саме.

Минулого тижня Умеров заявив, що Україна розпочала масштабне виробництво двох власних систем озброєнь: "Паляниця" - гібрид безпілотника і ракети великої дальності, що використовує реактивний двигун - і крилатої ракети "Нептун". Обидва види озброєнь були використані в обмеженій кількості. У 2022 році "Нептун" знищив флагман російського Чорноморського флоту "Москва". У серпні Зеленський опублікував на X відео, яке, за його словами, було першим бойовим застосуванням "Паляниці".

Оборонна промисловість має ще більше розширитися в найближчі місяці і, можливо, роки. Українські урядовці кажуть, що розвиток власної оборонної промисловості є ключовим для довгострокової безпеки країни - або навіть для її подальшого існування. "Ми повинні бути озброєні, готові до будь-якого сценарію, маючи такого агресивного сусіда," - каже Єгор Чернєв, голова української делегації в Парламентській асамблеї НАТО. "Тому ми розуміємо, що повинні мати сильну армію з усіма видами озброєння".

На цю мить, однак, західні союзники України надають переважну більшість ракет. Київ сподівається, що вдасться переконати новообраного президента Дональда Трампа продовжити підтримку США у боротьбі України проти російських окупаційних військ, яка триває вже третій рік.

Делегація українських посадовців на чолі з головою президентської адміністрації Андрієм Єрмаком минулого тижня вилетіла до Сполучених Штатів, щоб зустрітися з високопосадовцями в таборі Трампа. "Як з погляду вартості, так і з точки зору кількості, існує велика кількість критично важливих боєприпасів і систем, які на цей час є єдиним дійсно надійним джерелом", - сказав Джастін Бронк, експерт з повітряної війни і старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних збройних сил в Лондоні.

Але з огляду на обіцянку Трампа закінчити війну "за 24 години" після того, як він стане президентом, існує ймовірність того, що він припинить допомогу Україні, намагаючись змусити Зеленського сісти за стіл переговорів з президентом Росії Владіміром Путіним. Обраний віцепрезидент Джей Ді Венс і довірена особа Трампа Ілон Маск також висловилися проти продовження американської допомоги Україні. Європі, яка відчуває власний дефіцит озброєнь, може бути важко компенсувати цю різницю. Такі країни, як Угорщина і Словаччина, також наполягають на якнайшвидшому завершенні війни, тоді як дружній до Москви Калін Джорджеску лідирує на президентських виборах у Румунії.

На думку аналітиків, є всі підстави для того, щоб розвивати вітчизняну збройову промисловість, не втрачаючи ні хвилини, кажуть вони. Україна повинна “зменшити залежність” від західної зброї “менше, ніж зараз, і зробити це швидко,” - підкреслює фахівець з питань оборонної промисловості. Західні держави спочатку чинили опір наданню грошей безпосередньо українській оборонній промисловості, яка на початку війни майже нічого не виробляла. Але цього року, на чолі з Данією, кошти почали надходити. Європейський Союз нещодавно погодився виділити близько 440 мільйонів доларів на оборонне виробництво в Україні, які будуть взяті з несподіваних прибутків російських активів, заморожених на Заході. Литва, Норвегія, Нідерланди і Швеція також надали кошти, які йдуть на закупівлю озброєнь, визначених українським урядом як пріоритетні.

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У жовтні Зеленський заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні близько 800 мільйонів доларів на розробку безпілотників дальнього радіуса дії, а пізніше будуть виділені додаткові кошти на фінансування інших систем озброєнь великої дальності. Але ці гроші покривають лише невелику частину потреб України в озброєнні. Західна військова допомога обчислюється десятками мільярдів доларів.

Тим часом українські чиновники заявляють, що їхня військова промисловість може виробляти озброєння на суму від 10 до 20 мільярдів доларів на рік, хоча на цей час в неї інвестовано близько 4 мільярдів доларів. Цього року Україна випустила близько 2 мільйонів безпілотників - більшість з яких були FPV - і може випустити ще 2 мільйони, якщо на це буде фінансування, сказав Чернєв.

Однак флот ударних безпілотників дальнього радіуса дії, яким би великим він не був, не може розв'язати проблеми, з якими стикається Україна на полі бою, де російські війська в останні тижні захоплюють території найшвидшими темпами з початку війни. “Якщо ми говоримо про проблеми на лінії фронту, то, безумовно, безпілотники не є розв'язанням проблеми -, тому що проблемою є брак живої сили, брак підготовки, проблеми в командуванні і контролі, і так далі”, - підсумував військовий аналітик Конрад Музика.