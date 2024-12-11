ФІФА обрала країну-господарку ЧС-2034

Рішення було ухвалено під час конгресу ФІФА.

Саудівська Аравія прийматиме чемпіонат світу з футболу вперше у своїй історії. Минулий ЧС у 2022 році проходив у географічних сусідів саудитів - в Катарі.



На конгресі ФІФА також остаточно затвердили місце проведення ЧС-2030. Як раніше було відомо, турнір приймуть Марокко, Португалія та Іспанія. При цьому 3 гри відбудуться в Уругваї, Парагваї та Аргентині.