ФІФА обрала країну-господарку ЧС-2034
Чемпіонат світу з футболу у 2034 році пройде у Саудівській Аравії
Рішення було ухвалено під час конгресу ФІФА.
Саудівська Аравія прийматиме чемпіонат світу з футболу вперше у своїй історії. Минулий ЧС у 2022 році проходив у географічних сусідів саудитів - в Катарі.
На конгресі ФІФА також остаточно затвердили місце проведення ЧС-2030. Як раніше було відомо, турнір приймуть Марокко, Португалія та Іспанія. При цьому 3 гри відбудуться в Уругваї, Парагваї та Аргентині.
- Жеребкування відбору на ЧС-2026 пройде у п’ятницю, 13 грудня: Україна буде у другому кошику. Кваліфікаційні матчі будуть зіграні з березня по листопад 2025 року.
- Чемпіонат світу відбудеться у США, Мексиці та Канаді з 11 червня до 19 липня 2026 року.
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