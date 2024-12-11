На ТОТ Херсонщини російські військові приходять у дитсадки з метою пропаганди
Колаборанти на тимчасово окупованих територіях приводять російських терористів у дитсадки
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованій Херсонщині кремлівські поплічники продовжують насаджувати пропаганду серед дітей. У Таврійському дитсадку "Ромашка" до малечі запросили військових РФ і окупаційних поліцаїв, які розповідали про “подвиги” загарбників та агітували майбутні покоління ставати до лав армії РФ", - розповідає ЦНС.
У школах ж встановлюють скриньки для анонімних доносів.
"Кремль перетворює освіту на інструмент залякування й контролю, а діти залишаються головною мішенню", - наголосили у Центрі нацспротиву.
- 11 грудня повідомлялось, що на тимчасово окупованих територіях України зобов'язали учнів захоплених шкіл проходити тести на знання конституції РФ.
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