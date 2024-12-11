На ТОТ Херсонщини російські військові приходять у дитсадки з метою пропаганди

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованій Херсонщині кремлівські поплічники продовжують насаджувати пропаганду серед дітей. У Таврійському дитсадку "Ромашка" до малечі запросили військових РФ і окупаційних поліцаїв, які розповідали про “подвиги” загарбників та агітували майбутні покоління ставати до лав армії РФ", - розповідає ЦНС.

У школах ж встановлюють скриньки для анонімних доносів.

"Кремль перетворює освіту на інструмент залякування й контролю, а діти залишаються головною мішенню", - наголосили у Центрі нацспротиву.