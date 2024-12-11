Росіяни на ТОТ змушують школярів проходити тести на знання конституції РФ

Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що росіяни намагаються нав’язати українським дітям свою конституцію з метою інтегрувати їх в окупаційне суспільство.

Обов’язкові тести на знання російського документа проходять до 12 грудня, коли у РФ відзначають день конституції.

За даними ЦНС, тестуванням займається громадське об’єднання "Гражданін", при підтримці так званих міністерств молоді в окупаційних адміністраціях. Цю подію також максимально висвітлюють фейкові медіа, щоб таким чином показати лояльність місцевого населення до загарбників.