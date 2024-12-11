Росіяни на ТОТ змушують школярів проходити тести на знання конституції РФ
Росіяни на тимчасово окупованих територіях України зобов'язали учнів захоплених шкіл проходити тести на знання конституції РФ
Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що росіяни намагаються нав’язати українським дітям свою конституцію з метою інтегрувати їх в окупаційне суспільство.
Обов’язкові тести на знання російського документа проходять до 12 грудня, коли у РФ відзначають день конституції.
За даними ЦНС, тестуванням займається громадське об’єднання "Гражданін", при підтримці так званих міністерств молоді в окупаційних адміністраціях. Цю подію також максимально висвітлюють фейкові медіа, щоб таким чином показати лояльність місцевого населення до загарбників.
- З початку навчального року у школах на ТОТ росіяни також запровадили обов’язковий військовий вишкіл для учнів випускних 8 і 10 класів.
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