Зеленський: Росія вбила 50 священників і зруйнувала близько 700 церков за час повномасштабного вторгнення
Президент України Володимир Зеленський розповів, що від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти вбили 50 священників і зруйнували близько 700 церков
Про це Зеленський сказав у інтерв'ю СBN.
"Росія ставиться до української церкви, приблизно, як до української школи. Тобто всюди на території України вони (росіяни, - ред.) знищували школи і церкви. Просто, щоб не залишилось ніякого сліду. І тому багато священників були в полоні, або були вбиті", - сказав президент.
За його словами, росіяни вбили 50 священнослужителів. Також є докази, що вони їх катували.
Читайте також: Росія знищує культурну спадщину України в масштабах, небачених з часів Другої світової війни
Крім того, Зеленський розповів, що російська армія зруйнувала близько 700 церков: їх атакували бомбами, ракетами, підпалювали.
- 13 червня 2023 року російська армія обстріляла Білозерку на Херсонщині з артилерії, влучили у подвір‘я церкви. Загинув священник, одна жінка отримала поранення.
- В ніч на 23 липня 2023 року внаслідок чергової ракетної атаки Росії в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.
- Актуальне
- Важливе