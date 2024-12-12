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Зеленський: Росія вбила 50 священників і зруйнувала близько 700 церков за час повномасштабного вторгнення

Ольга Бабишена
12 грудня, 2024 четвер
03:18
Війна з Росією Руйнування Спасо-Преображенського собору в Одесі

Президент України Володимир Зеленський розповів, що від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти вбили 50 священників і зруйнували близько 700 церков

Зміст

Про це Зеленський сказав у інтерв'ю СBN. 

"Росія ставиться до української церкви, приблизно, як до української школи. Тобто всюди на території України вони (росіяни, - ред.) знищували школи і церкви. Просто, щоб не залишилось ніякого сліду. І тому багато священників були в полоні, або були вбиті", - сказав президент. 

За його словами, росіяни вбили 50 священнослужителів. Також є докази, що вони їх катували. 

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Крім того, Зеленський розповів, що російська армія зруйнувала близько 700 церков: їх атакували бомбами, ракетами, підпалювали. 

  • 13 червня 2023 року російська армія обстріляла Білозерку на Херсонщині з артилерії, влучили у подвір‘я церкви. Загинув священник, одна жінка отримала поранення. 
  • В ніч на 23 липня 2023 року внаслідок чергової ракетної атаки Росії в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Володимир Зеленський
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