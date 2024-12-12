Зеленський: Росія вбила 50 священників і зруйнувала близько 700 церков за час повномасштабного вторгнення

Про це Зеленський сказав у інтерв'ю СBN.

"Росія ставиться до української церкви, приблизно, як до української школи. Тобто всюди на території України вони (росіяни, - ред.) знищували школи і церкви. Просто, щоб не залишилось ніякого сліду. І тому багато священників були в полоні, або були вбиті", - сказав президент.

За його словами, росіяни вбили 50 священнослужителів. Також є докази, що вони їх катували.

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Крім того, Зеленський розповів, що російська армія зруйнувала близько 700 церков: їх атакували бомбами, ракетами, підпалювали.