Про це він розповів в етері Еспресо.

"Представники РПЦ в Україні, які маскуються під так звану УПЦ МП, щиро сподівалися, що російські окупанти навіть в умовах повномасштабної агресії не будуть бити по їхніх храмах. Нагадаю, що росіяни гатили й по Святогірській лаврі на Донеччині, де загинув з десяток монахів московського патріархату. Також загарбники спалили всі скити Святогірської лаври. Так само і в Одесі, і в інших містах, адепти РПЦ та "русского міра" займають позицію: "а нас за что?" Вони сподіваються, що по їхніх храмах росіяни бити не будуть. Тому, удар по Спасо-Преображенському храму, якби це цинічно не звучало, це урок для тих, хто одягнений у московську рясу, що для російських військ всі українці є ворогами", - сказав політолог.

Андрій Ковальов додав, що для нього, як православного християнина, удар по такій святині – це великий біль.

"Росія повторила злочин своїх ідейних попередників, леніністів та сталіністів, бо Преображенський собор в Одесі уже зносився. А той Спасо-Преображенський храм, по якому влучив ворог ракетами, був вже відроджений у 2000-х роках. До того ж символічно те, що цей собор освячував патріарх Кирило (Гундяєв), який зараз благословляє війну та ракети, що летять на Україну та б'ють по Спасо-Преображенському храму. На мою думку, Преображенський собор має бути власністю Одеської громади. РПЦ не має права на цей собор. Держава могла б відбудувати зруйнований храм, у якому буде лунати українська молитва за наших воїнів та Україну", - зауважив Ковальов.

Двічі зруйнований російськими окупантами собор

За радянської окупації комуністи повністю демонтували Спасо-Преображенський кафедральний собор у 1936 році.

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Фактично з нуля собор повністю відновили після здобуття Незалежності Україною.

Сьогодні, 23 липня 2023 року, Спасо-Преображенський собор зазнав повторного руйнування.