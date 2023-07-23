Про це завив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній, цитує заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ, митрополит Білоцерківський Євстратій Зоря.

"Глибоко вражає і засмучує черговий вияв сатанинської злоби «русского міра» - руйнування собору в Одесі. Ця нині понівечена внаслідок російської атаки духовна і архітектурна окраса південної перлини України поповнила число кількасот українських храмів, знищених чи пошкоджених внаслідок агресії РФ", - сказав Епіфаній.

Він нагадав, що цей собор у 2010 році відкривав очільник РПЦ Кирило Гундяєв. Нині ж ті, кого він надалі благословляє вести війну проти України, продовжують обстрілювати Одесі та інші міста й села України.

"Благословення Гундяєва - то прокляття, слова його - виправдання беззаконня, і дії його - служіння імперії зла", - наголосив Епіфаній.

Митрополит також висловив співчуття всім, хто постраждав від російського обстрілу в Одесі. Усім тим, хто досі вважає Гундяєва духовних вождем, зокрема в Україні, він побажав "прозріти й нарешті припинити потурання злу".