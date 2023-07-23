"Вияв сатанинської злоби": митрополит Епіфаній прокоментував обстріл Одеси Росією
Руйнування Спасо-Преображенського собору в Одесі є черговим проявом сатанинської злоби "русского міра"
Про це завив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній, цитує заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ, митрополит Білоцерківський Євстратій Зоря.
"Глибоко вражає і засмучує черговий вияв сатанинської злоби «русского міра» - руйнування собору в Одесі. Ця нині понівечена внаслідок російської атаки духовна і архітектурна окраса південної перлини України поповнила число кількасот українських храмів, знищених чи пошкоджених внаслідок агресії РФ", - сказав Епіфаній.
Він нагадав, що цей собор у 2010 році відкривав очільник РПЦ Кирило Гундяєв. Нині ж ті, кого він надалі благословляє вести війну проти України, продовжують обстрілювати Одесі та інші міста й села України.
"Благословення Гундяєва - то прокляття, слова його - виправдання беззаконня, і дії його - служіння імперії зла", - наголосив Епіфаній.
Митрополит також висловив співчуття всім, хто постраждав від російського обстрілу в Одесі. Усім тим, хто досі вважає Гундяєва духовних вождем, зокрема в Україні, він побажав "прозріти й нарешті припинити потурання злу".
- У ніч на 23 липня росіяни випустили по Одещині щонайменше п'ять видів ракет всіх видів базування. Серед них "калібри", "онікси", Х-22, "Іскандер-К". Також було застосовано "Іскандер-М". Влучили у Спасо-Преображенський собор та Будинок вчених. Унаслідок обстрілу загинула 1 людина, 22 людини отримали поранення - серед них 4 дитини.
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