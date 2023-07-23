Уночі росіяни атакували ракетами Одещину

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Країна-терорист вчергове атакує Одещину різними видами зброї", - написав він.

У Повітряних силах ЗСУ додали, що існує загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3. Так було зафіксовано пуски крилатих ракет "калібр" та надзвукових протикорабельних ракет "онікс" в напрямку південних областей, зокрема Одеської та Миколаївської.

Також о 01:12 було зафіксовано повторний пуск ракет Х-22 в напрямку Одеської області.

Довідково. Тривога на Одещині була оголошена о 00:38 і тривала до 01:29.