Уночі росіяни атакували ракетами Одещину
Під час повітряної тривоги в ніч на 23 липня російська армія атакувала Одеську область ракетами X-22
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Країна-терорист вчергове атакує Одещину різними видами зброї", - написав він.
У Повітряних силах ЗСУ додали, що існує загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3. Так було зафіксовано пуски крилатих ракет "калібр" та надзвукових протикорабельних ракет "онікс" в напрямку південних областей, зокрема Одеської та Миколаївської.
Також о 01:12 було зафіксовано повторний пуск ракет Х-22 в напрямку Одеської області.
Довідково. Тривога на Одещині була оголошена о 00:38 і тривала до 01:29.
- 22 липня під час атаки по об’єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одещини ворог випустив 7 крилатих ракет різного класу.
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