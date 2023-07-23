Україні потрібен повноцінний повітряний щит, - Зеленський

Про це йдеться у телеграм-каналі президента.

Глава держави нагадав, що Україна може збивати навіть ті ракети, якими Росія особливо пишається, але нашій країні все одно необхідно більше систем ППО, аби створити повітряний щит для всієї території.

"Україні потрібен повноцінний повітряний щит – лише так можна перемогти російський ракетний терор. Ми вже показали, що можемо збивати навіть ті російські ракети, якими терористи особливо хвалилися. Завдяки допомозі партнерів і наданим Україні системам ППО наші захисники неба врятували тисячі життів. Але для всієї нашої території, для всіх наших міст і громад, потрібно більше систем протиповітряної оборони. Світ не повинен звикнути до російського терору – потрібно перемогти терор. І це можливо!", - йдеться у повідомленні.