Близько 10:40 у половині областей України оголосили повітряну тривогу.

Про ймовірну загрозу Повітряні сили попередили жителів північних, центральних, східних та південних областей.

"Увага! Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - наголосили у ПС ЗСУ.

Одещина

Згодом там додали, що у напрямку Одеської області зафіксовано кілька пусків надзвукових протикорабельних ракет "Онікс".

В Одеській ОВА закликали жителів всієї області лишатися в безпечних місяцях до відбою, не фільмувати роботу ППО та не допомагати ворогові.

У моніторингових пабліках попередили про вибухи на Одещині.

Чернігівщина

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив про ворожий ракетний обстріл області.

"Ворог атакує Чернігівщину ракетами. Повітряна тривога триває. Будь ласка, перебувайте в укриттях і не ігноруйте тривогу", - написав він.

Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного удару по Чернігівщині в одному з населених пунктів району пошкоджена будівля будинку культури. За попередньою інформацією ОК "Північ", жертви відсутні. Інша інформація уточнюється.

Фото: телеграм-канал голови Чернігівської ОВА