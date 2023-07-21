Масштабна тривога в Україні: ворог атакував Чернігівщину ракетами, на Одещині пролунали вибухи
У п'ятницю, 21 липня, під час масштабної повітряної тривоги в Україні на Одещині пролунали вибухи. Також про ракетну атаку повідомили на Чернігівщині
Близько 10:40 у половині областей України оголосили повітряну тривогу.
Про ймовірну загрозу Повітряні сили попередили жителів північних, центральних, східних та південних областей.
"Увага! Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - наголосили у ПС ЗСУ.
Одещина
Згодом там додали, що у напрямку Одеської області зафіксовано кілька пусків надзвукових протикорабельних ракет "Онікс".
В Одеській ОВА закликали жителів всієї області лишатися в безпечних місяцях до відбою, не фільмувати роботу ППО та не допомагати ворогові.
У моніторингових пабліках попередили про вибухи на Одещині.
Чернігівщина
Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив про ворожий ракетний обстріл області.
"Ворог атакує Чернігівщину ракетами. Повітряна тривога триває. Будь ласка, перебувайте в укриттях і не ігноруйте тривогу", - написав він.
Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного удару по Чернігівщині в одному з населених пунктів району пошкоджена будівля будинку культури. За попередньою інформацією ОК "Північ", жертви відсутні. Інша інформація уточнюється.
Фото: телеграм-канал голови Чернігівської ОВА
- У ніч на 21 липня російська армія завдала ракетного удару по Одещині, унаслідок чого двоє людей дістали поранення та було знищено 120 тонн агропродукції.
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