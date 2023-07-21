Про це інформує очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"На світанку росіяни випустили ракети типу "Калібр" з ракетоносія, який вночі вивели на чергування у Чорне море", - написав він.

Кіпер зазначив, що росіяни запустили ракети на мінімальній висоті, щоб обійти системи ППО. Для цього вони використали особливості ландшафту. Так ворогові вдалося влучити двома ракетами в термінали із зерном одного з агропідприємств Одещини, спалахнула пожежа.

Під час приборкання вогню пролунала повітряна тривога. Згодом у підприємство поцілила ще одна ракета, пошкодила сільськогосподарську та промислову техніку. Пожежу на площі понад 200 кв. м ліквідували. Унаслідок влучання було знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

Також дві людини, працівники підприємства, дістали поранення. Їм надали необхідну медичну допомогу.

Довідково. 21 липня тривога на Одещині тривала з 04:24 по 05:03. Близько 04:30 в регіоні повідомлялося про вибухи.