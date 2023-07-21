РФ вчетверте за тиждень атакувала Одещину: двоє поранених, знищено 120 тонн агропродукції
У ніч на 21 липня російська армія завдала ракетного удару по Одещині, унаслідок чого двоє людей дістали поранення та було знищено 120 тонн агропродукції
Про це інформує очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"На світанку росіяни випустили ракети типу "Калібр" з ракетоносія, який вночі вивели на чергування у Чорне море", - написав він.
Кіпер зазначив, що росіяни запустили ракети на мінімальній висоті, щоб обійти системи ППО. Для цього вони використали особливості ландшафту. Так ворогові вдалося влучити двома ракетами в термінали із зерном одного з агропідприємств Одещини, спалахнула пожежа.
Під час приборкання вогню пролунала повітряна тривога. Згодом у підприємство поцілила ще одна ракета, пошкодила сільськогосподарську та промислову техніку. Пожежу на площі понад 200 кв. м ліквідували. Унаслідок влучання було знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.
Також дві людини, працівники підприємства, дістали поранення. Їм надали необхідну медичну допомогу.
Довідково. 21 липня тривога на Одещині тривала з 04:24 по 05:03. Близько 04:30 в регіоні повідомлялося про вибухи.
- Уночі 20 липня Росія атакувала низку областей півдня та сходу України: в Одесі зруйновано адмінбудівлю, 4 постраждалих; у Миколаєві сталася пожежа у житловому будинку, є загиблі та щонайменше 19 поранених.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.64
Купівля 36.64Продаж 37.35
-
EUR
Купівля 40.89Продаж 41.87
- Актуальне
- Важливе