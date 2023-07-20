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Загроза ударів "шахедами" та ракетами: у Сумах та Одесі пролунали вибухи, працює ППО

20 липня, 2023 четвер
02:38
Війна з Росією обстріл, ППО

Вночі, 20 липня, оголошено повітряну тривогу у низці областей півдня та сходу України: у Сумах ьа Одесі пролунали вибухи. Відомо про роботу ППО

Про це повідомляє Сумська ОВА в Telegram.

У Сумах чули вибухи. В обласній військовій адміністрації повідомили про роботу сил протиповітряної оборони в регіоні. Мешканців закликають перебувати в укриттях або дотримуватись правила двох стін під час повітряної тривоги.

Про вибухи в Одесі повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Відзначимо, що за даними Повітряних Сил ЗСУ після опівночі тривога оголошена у Полтавській, Миколаївській, Херсонській, Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській та Чернігівській ОВА. Згодом про загрозу ракетного удару оголошено в Одеській, Кіровоградській та Вінницькій областях.

  • Нагадаємо, у ніч на 19 липня російські терористи атакували Україну ракетами та "шахедами": на Житомирщині постраждав об'єкт інфраструктури, на Одещині – багатоповерхівки та промисловий порт, у Херсоні горів будинок культури, а на Миколаївщині – об'єкти рекреаційної інфраструктури.
ППО
Сумщина
безпілотник
ракетний удар
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