Про це повідомляє Сумська ОВА в Telegram.

У Сумах чули вибухи. В обласній військовій адміністрації повідомили про роботу сил протиповітряної оборони в регіоні. Мешканців закликають перебувати в укриттях або дотримуватись правила двох стін під час повітряної тривоги.

Про вибухи в Одесі повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Відзначимо, що за даними Повітряних Сил ЗСУ після опівночі тривога оголошена у Полтавській, Миколаївській, Херсонській, Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській та Чернігівській ОВА. Згодом про загрозу ракетного удару оголошено в Одеській, Кіровоградській та Вінницькій областях.