Уночі сили ППО збили 18 з 38 російських повітряних цілей, які атакували Україну
У ніч на 20 липня російські війська випустили 19 крилатих ракет і 19 дронів-камікадзе по Одесі та Миколаєві. Українська протиповітряна оборона знищила 18 цілей
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Загалом рашисти випустили 38 боєприпасів:
- 7 крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" у Криму;
- 4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з восьми літаків Ту-22МЗ з акваторії Чорного моря;
- 3 крилаті ракети морського базування "Калібр" імовірно з підводного човна, також у Чорному морі;
- 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" з тимчасово окупованого півострова Крим;
- 19 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з двох напрямків: південного – Чауда, Крим, та північно-східного – Курськ.
Повідомляється, що у результаті роботи українських захисників було ліквідовано 18 повітряних цілей. Зокрема 2 "калібри", 3 "іскандери" та 13 "шахедів".
"За поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала понад 20 авіаційних ударів по об’єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів", – наголошують військові.
- Нагадаємо, унаслідок російської атаки 20 липня на низку областей півдня в Одесі зруйновано адмінбудівлю, 4 постраждалих, а у Миколаєві сталася пожежа у житловому будинку, є загиблі та щонайменше 18 поранених.
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