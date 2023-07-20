Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Загалом рашисти випустили 38 боєприпасів:

7 крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" у Криму;

4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з восьми літаків Ту-22МЗ з акваторії Чорного моря;

3 крилаті ракети морського базування "Калібр" імовірно з підводного човна, також у Чорному морі;

5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" з тимчасово окупованого півострова Крим;

19 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з двох напрямків: південного – Чауда, Крим, та північно-східного – Курськ.

Повідомляється, що у результаті роботи українських захисників було ліквідовано 18 повітряних цілей. Зокрема 2 "калібри", 3 "іскандери" та 13 "шахедів".

"За поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала понад 20 авіаційних ударів по об’єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів", – наголошують військові.