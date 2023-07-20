Про це він написав у telegram.

Зеленський зазначив, що російські терористи продовжують "свої намагання зруйнувати життя нашої країни".

"Але немає у держави-зла ракет, які були б сильніші, ніж наша воля зберегти життя, підтримати один одного і перемогти", - написав лідер держави.

Він також подякував всім українським військовим, рятувальникам, лікарям, місцевій владі, волонтерам та "усім, хто залучений до ліквідації наслідків російського терору". Крім цього, він подякував працівникам портів, які роблять усе, щоб зберегти нашу інфраструктуру України.

"Будівельникам та ремонтним бригадам, які допомагають людям відновити нормальні умови життя! Усі разом ми пройдемо цей страшний час. І вистоїмо проти ударів російського зла", - додав Зеленський.