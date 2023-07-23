Під час атаки на Одесу росіяни зруйнували Спасо-Преображенський собор та Будинок вчених
В ніч на 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки Росії в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, а також Будинок вчених
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Зазначається, що окрім значних пошкоджень будівлі, постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.
У міськраді повідомили, що на місці прильоту по собору працюють рятувальники та міські комунальні служби.
Також серед пошкоджених внаслідок нічної атаки росіян обʼєктів - Будинок вчених та будинки поруч.
Довідково: Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі - найбільший православний храм Одеси; закладений в 1794; освячений в 1808. Після відновлення наново освячений у 2001 році. Собор в міру свого архітектурного розвитку висвітлював рівень розвитку Одеси й всього краю. Ця невелика культова споруда стала одним з найбільших соборів Російської імперії на початку ХХ століття, вміщаючи до 12 000 осіб.
Будинок вчених в Одесі був створений в 1923 році - один з перших в СРСР і перший в Україні. З 1934 року займає палац графа Толстого. Будинок вчених продовжував існувати та працювати й під час окупації Одеси румунськими військами в 1941-1944 роках, нова влада використовувала його в пропагандистських цілях. У 2000 році був відкритий музей Будинку вчених, основу експозиції склали зібрані директором будинку Терещенко експонати й документи. У 2002 році Будинок вчених отримав статус підприємства і право вести комерційну діяльність.
- Під час повітряної тривоги в ніч на 23 липня російська армія атакувала Одесу щонайменше 5-ма видами ракет. Внаслідок удару одна людина загинула, 19 отримали поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.65
Купівля 36.65Продаж 37.34
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе