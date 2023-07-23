Про це повідомляє Одеська міська рада.

Зазначається, що окрім значних пошкоджень будівлі, постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

У міськраді повідомили, що на місці прильоту по собору працюють рятувальники та міські комунальні служби.

Також серед пошкоджених внаслідок нічної атаки росіян обʼєктів - Будинок вчених та будинки поруч.

Довідково: Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі - найбільший православний храм Одеси; закладений в 1794; освячений в 1808. Після відновлення наново освячений у 2001 році. Собор в міру свого архітектурного розвитку висвітлював рівень розвитку Одеси й всього краю. Ця невелика культова споруда стала одним з найбільших соборів Російської імперії на початку ХХ століття, вміщаючи до 12 000 осіб.

Будинок вчених в Одесі був створений в 1923 році - один з перших в СРСР і перший в Україні. З 1934 року займає палац графа Толстого. Будинок вчених продовжував існувати та працювати й під час окупації Одеси румунськими військами в 1941-1944 роках, нова влада використовувала його в пропагандистських цілях. У 2000 році був відкритий музей Будинку вчених, основу експозиції склали зібрані директором будинку Терещенко експонати й документи. У 2002 році Будинок вчених отримав статус підприємства і право вести комерційну діяльність.