Про це у телеграм-каналі повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, загиблому було 72 роки. Також поранення отримала 76-річна жінка.

"Внаслідок російських ударів пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу, обʼєкти критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.