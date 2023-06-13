Росіяни обстріляли подвір'я церкви на Херсонщині: загинув священник, поранено жінку
Російська армія обстріляла Білозерку з артилерії, влучили у подвір‘я церкви. Загинув священник, одна жінка отримала поранення
Про це у телеграм-каналі повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
За його словами, загиблому було 72 роки. Також поранення отримала 76-річна жінка.
"Внаслідок російських ударів пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу, обʼєкти критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
- За минулу добу, 12 червня, російська армія обстріляла 10 областей України. Є поранені, 9 людей загинуло.
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