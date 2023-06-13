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За добу ворог обстріляв 10 областей України: є поранені, 9 людей загинуло. Ситуація в регіонах

13 червня, 2023 вiвторок
09:47
Війна з Росією обстріл

За минулу добу, 12 червня, російська армія обстріляла 10 областей України

Інформацію щодо наслідків обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях. 

Київщина: під час нічної атаки влучань не було, працювало ППО. Фактів падіння уламків на об’єкти інфраструктури не зафіксовано.

Чернігівщина: за добу ворог завдав 2 обстріли, із мінометів та АГС по Новгород-Сіверському районі, без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 27 вибухів. Обстрілів зазнали Есманська, Білопільська, Миколаївська, Середино-Будська громади.

  • Білопільська громада: внаслідок обстрілу сталося загорання покрівлі дитячого будинку інтернату.
  • Есманська громада: пошкоджено виробничі приміщення приватного підприємства, лінію електропередач.
  • Великописарівська громада: пошкоджено приватний житловий будинок, гараж та ЛЕП.

Запорізька область: ворог здійснив 85 обстрілів по 14 населеним пунктам Запорізької області. Двічі вдарив з авіації, атакував з БПЛА, бив з РСЗВ по Гуляйполю, Залізничному, Гуляйпільському, Ольгівському, 75 артобстрілів здійснив по Новоандріївці, Верхній Терсі, Кам'янському, Степовому та іншим прифронтовим селам.

За добу внаслідок обстрілів загинули двоє жителів області, ще двоє отримали поранення і знаходяться у лікувальних закладах.

Надвечір ворог обстрілів Залізничне. У своєму помешканні загинув 44-річний чоловік. У Гуляйполі мінно-вибухові травми отримала 64-річна жінка.

Дніпропетровщина: удар по Кривому Рогу, внаслідок влучання в п’ятиповерхівку за попередньою інформацією загинули троє мешканців, 25 людей поранені, з них 19 – у лікарні. 

Троє постраждалих — на приватному підприємстві. Їх госпіталізували. Працюють  рятувальники. Побиті 6 легкових машин.  Ще 4 травмованих — на іншій локації. Там горіли будівля та авто. Пожежу вже загасили. 

Ворог не полишає у спокої й Нікопольщину, вночі обстріляв з важкої артилерії Покровську та Марганецьку громади. 

Харківщина: минулої ночі ворог завдав удару по Харкову БПЛА Shahed. Пошкоджено фасад будівлі у Київському районі. Внаслідок влучання у склад в Салтівському районі сталася пожежа на площі 1000 кв. м. Також зафіксовано влучання БПЛА в автомобіль. Попередньо, ніхто не постраждав.

  • Обстрілів зазнало смт. Шевченкове Куп'янського району з РСЗВ "Торнадо", внаслідок цього було пошкоджено щонайменше 14 житлових будинків, газопровід та магазин. З пораненнями госпіталізовані двоє людей.
  • Внаслідок обстрілів с. Вільхуватка Куп'янського району поранення зазнав 40-річний чоловік. Внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено будівлі підприємства в с. Івашки Богодухівського району.
  • Також вчора з гелікоптера ворог обстрілів с. Басове Богодухівського району. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила. 

Луганщина: з авіації та артилерії противник вдарив вчора по Новоселівському, артобстрілів зазнали Діброва, Невське та Білогоріка. Загалом за добу противник здійснив 97 обстрілів.

Донеччина: вчора рашисти обстріляли 11 населених пунктів: Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, смт Велика Новосілка,  смт Желанне, смт Північне, смт Нью-Йорк,  с.Благодатне, с.Багатир, с.Карлівка.

Внаслідок цього було пошкоджено 11 житлових будинків, 3 службових автомобілі, цивільний автомобіль, магазин.

На Донеччині за добу загинула 1 людина, 5 поранених. 

Миколаївщина: вчора вдень ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 39 обстрілів  (177 снарядів), з них по м. Херсон — один артилерійський обстріл (8 снарядів).

Через підтоплення Херсона загинуло двоє людей. У результаті ворожих обстрілів троє людей дістали поранення.

  • 13 червня у результаті ворожої атаки в ніч на 13 червня на Київщині знищено всі цілі, натомість зафіксовано влучання на кількох цивільних об'єктах у Кривому Розі, зокрема й у 5-поверхівку, є загиблі. Також є прильоти "шахедів" по нежитлових спорудах у Харкові
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