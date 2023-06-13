Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що в області не було виявлено ворожих ракет та безпілотників.
Нічна атака по Україні: на Київщині знищено всі ракети, вибухи у Кривому Розі та "шахеди" у Харкові
У результаті ворожої атаки в ніч на 13 червня на Київщині знищено всі цілі, зафіксовано вибухи у Кривому Розі та "шахеди" у Харкові
Про це свідчить мапа повітряних тривог.
Повітряна тривога почала ширитися після 01:30 з південних областей.
О 02:46 тривога була оголошена у столиці та Київській області.
Згодом повітряна тривога поширилася по всіх областях України, крім західних.
Близько 03:45 тривога поширилась і на західні області.
Моніторингові канали попереджають про імовірність запуску ракет з території Каспійського моря.
Олександр Вілкул повідомив про вибухи у Кривому Розі, а на Київщині працює ППО. У Харкові ворог здійснив атаку "шахедами" на об'єкти цивільної інфраструктури: постраждали комунальне підприємство і складське приміщення.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про атаку "шахедами" на місто. Постраждали комунальне підприємство та складське приміщення.
У КМВА повідомили про роботу ППО на Київщині.
У Київській ОВА попереджають про ракетну небезпеку.
У КМВА розповіли, що попередньо, для нападу на Київ противник застосував крилаті ракети Х-101/555, випущені з району Каспійського моря. Усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та успішно знищені. Інформація щодо жертв чи руйнувань не надходила.
Олександр Вілкул повідомляє про вибухи у Кривому Розі.
В соцмережах повідомляють про імовірність прильоту у житловий будинок.
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