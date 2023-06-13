Про це свідчить мапа повітряних тривог.

Повітряна тривога почала ширитися після 01:30 з південних областей.

О 02:46 тривога була оголошена у столиці та Київській області.

Згодом повітряна тривога поширилася по всіх областях України, крім західних.

Близько 03:45 тривога поширилась і на західні області.

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