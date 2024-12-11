Прагнуть позбавити китайський народ права на розвиток: у Пекіні відреагували на санкції США

Про це заявила офіційна представниця МЗС КНР Мао Нін, передає Сіньхуа.

За її словами, запровадження США санкцій проти двох високотехнологічних компаній Китаю за "порушення прав людини" мають на меті позбавити китайський народ права на розвиток.

"Захист прав людини — це лише привід, який вони використовують для досягнення своєї мети. Подібні хитрощі не зможуть увінчатися успіхом", - заявила Мао Нін.

Також дипломатка додала, що Вашингтон має "заповнити дефіцит прав людини у власній країні", а не використовувати це питання задля втручання у внутрішні справи інших держав та для "заподіяння шкоди їхнім інтересам".