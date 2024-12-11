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Прагнуть позбавити китайський народ права на розвиток: у Пекіні відреагували на санкції США

Дар'я Куркіна
11 грудня, 2024 середа
21:04
Світ Китай

У Пекіні заявили, що американські санкції проти китайських компаній спрямовані на те, аби позбавити народ КНР права на розвиток

Зміст

Про це заявила офіційна представниця МЗС КНР Мао Нін, передає Сіньхуа.

За її словами, запровадження США санкцій проти двох високотехнологічних компаній Китаю за "порушення прав людини" мають на меті позбавити китайський народ права на розвиток.

"Захист прав людини — це лише привід, який вони використовують для досягнення своєї мети. Подібні хитрощі не зможуть увінчатися успіхом", - заявила Мао Нін.

Також дипломатка додала, що Вашингтон має "заповнити дефіцит прав людини у власній країні", а не використовувати це питання задля втручання у внутрішні справи інших держав та для "заподіяння шкоди їхнім інтересам".

  • У липні Китай запровадив санкції проти шести американських оборонних компаній та їхніх керівників через продаж зброї Тайваню.
Теги:
Новини
Китай
політика
США
Економіка
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