Після скандалу з представником Нідерландів: на Євробаченні запроваджують новий кодекс поведінки

Про це повідомили на сайті EBU.

Європейська мовна спілка запроваджує новий кодекс поведінки та протокол обовʼязкового вияву турботи, який визначить чіткі ролі та обов’язки для всіх учасників пісенного конкурсу "Євробачення". Відтепер згода дотримуватися кодексу поведінки стане вимогою для акредитації на пісенний конкурс.

Так, згідно з новими правилами, на Євробаченні зʼявляться зони, в яких буде заборонено знімати артистів, щоб надати учасникам пісенного конкурсу приватний простір для підготовки до виступів. Також буде більше репетицій, закритих для ЗМІ, щоб допомогти артистам зосередитися на виступах без чинників, що відвертають увагу. Кодексом закріплена зміна графіків репетицій таким чином, щоб в артистів було достатньо часу для відпочинку та насолоди містом-господарем.

Також на Євробаченні буде введена посада "продюсер з питань добробуту". Ця людина стане ключовою контактною особою для артистів та персоналу, щоб забезпечити середовище безпеки, поваги та підтримки.

Другий документ - протокол обовʼязкового вияву турботи - має сприяти гарантуванню безпеки, добробуту та успіху всіх артистів. Протокол містить рекомендації для голів делегацій щодо ефективної підтримки артистів, мінімізації ризиків та просування позитивного досвіду протягом усієї їхньої участі у конкурсі. Протокол "підкреслює спільну відповідальність EBU, мовника-організатора та мовників-учасників у захисті артистів від непотрібних фізичних чи емоційних страждань".

"Ми об’єднані музикою – від усіх нас залежить, щоб пісенний конкурс "Євробачення" залишався подією, яка сприяє єдності, різноманітності та інклюзії. Ми віримо, що зміни, які ми робимо для Базеля-2025, зроблять пісенний конкурс "Євробачення" найкращим досвідом для наших учасників, нашого персоналу та нашої аудиторії", - прокоментував новий директор пісенного конкурсу "Євробачення" Мартін Грін.

Повний текст обох документів буде оприлюднений 16 грудня на офіційному сайті Євробачення eurovision.tv. Його схвалили керівна рада пісенного конкурсу, референтна група Євробачення, яка проаналізувала шоу у Мальме в травні 2024 року. Також перед його складанням були проведені консультації з усіма 37 учасниками та іншими ключовими зацікавленими сторонами.

Скандали під час Євробачення-2024 у Мальме

На початку червня нідерландський мовник AVROTROS звернувся до ЄМС (EBU) із проханням розслідувати тиск на артистів під час Євробачення-2024. Мовник підтвердив, що Європейська мовна спілка розпочала власне незалежне розслідування інциденту та запропонувала країнам-учасницям долучитися до нього. AVROTROS також отримав запит на участь у розслідуванні від EBU та погодився, але з певними застереженнями.

У червні також стало відомо, що Європейська мовна спілка отримала 13 скарг від представників різних країн про небезпечну атмосферу під час Євробачення-2024, спричинену участю Ізраїлю, дискваліфікацією Нідерландів та пропалестинськими протестами, та ініціювала власне розслідування.

Представники Литви, Ірландії та Норвегії назвали небезпечною атмосферу на пісенному конкурсі в "бульбашці делегацій", куди допускалися лише артисти, їхні команди та співробітники Євробачення. Учасники пісенного конкурсу від Норвегії - артисти з гурту Gåte повідомили норвезькому виданню Aftenposten, що вони навіть розглядали можливість відмовитися від участі незадовго до гранд-фіналу. Мовник Великої Британії отримав скарги, які стосувалися напруги навколо Євробачення-2024 через участь Ізраїлю, пропалестинські протести та дискваліфікацію представника Нідерландів. Прохід представниці Ізраїлю до фіналу викликав протести 12 тис. пропалестинських активістів біля місця проведення конкурсу. За кілька годин до шоу в Мальме тисячі пропалестинських й антиізраїльських протестувальників вимагали заборонити Ізраїлю брати участь в Євробаченні та закликали припинити вогонь у Газі. "Інцидент" на Євробаченні-2024 з представником Нідерландів Йостом Кляйном Нідерландський музикант Йост Кляйн був виключений з Євробачення-2024 через "інцидент", що стався після другого півфіналу 9 травня, за участі однієї з учасниць продюсерської команди конкурсу. Подробиці цього інциденту викликають розбіжності між організаторами музичного заходу та нідерландським мовником Avrotros. У своїй заяві нідерландська радіо- й телевізійна компанія, що входить до Системи громадського мовлення Нідерландів, розповіла, що під час виступу 9 травня, попри домовленості, Йоста Кляйна зняли на відео, тільки-но він зійшов зі сцени та поспішав до грін-руму. "Йост неодноразово вказував, що не хоче, щоб його знімали. Цю вимогу не врахували. Це призвело до того, що він зробив загрозливий рух у бік камери. Йост не торкався операторки. Про цей інцидент повідомили, після чого Європейська спілка радіомовлення і телебачення та поліція розпочали розслідування", - йдеться у повідомленні. У Avrotros також заявили, що шоковані рішенням Європейської мовної спілки та вважають його непропорційним. Натомість у своїй заяві Європейська мовна спілка наголосила, що версія подій мовника Avrotros, яка широко поширювалася в соціальних мережах, не відповідає свідченням очевидців, якими вони поділилися з організаторами та шведською поліцією. У EBU додали, що рішення виключити нідерландця було підтримано керівним органом конкурсу та одноголосно підтримано виконавчою радою EBU "після ретельного внутрішнього розслідування". Наприкінці травня Йост Кляйн звернувся до прокуратури Швеції з проханням провести додаткові допити в поліції.



