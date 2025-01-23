Путін вважає, що основні цілі в Україні були досягнуті, - Reuters
Російський диктатор Володимир Путін вважає, що ключові цілі війни в Україні вже досягнуті, зокрема встановлено контроль над територією, яка з'єднує материкову частину Росії з тимчасово окупованим Кримом
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.
"Минулого року Росія здобула найзначніші територіальні здобутки з перших днів війни, і тепер вона контролює майже п'яту частину України", - пише видання й додає, що, на думку Путіна, ключові цілі війни вже досягнуті.
Серед основних цілей - контроль над територією, яка з'єднує материкову частину Росії з Кримом, і ослаблення української армії, повідомило одне з джерел, знайоме з думкою в Кремлі.
Путін також визнає навантаження, яке війна чинить на економіку, посилаючись на "дійсно великі проблеми", такі як вплив високих процентних ставок на невійськовий бізнес і промисловість.
- Путін у понеділок, 20 січня, заявив, що Москва відкрита для діалогу з адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні.
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