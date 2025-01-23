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Генералам РФ, які командували ударом надважкої бомби по Сумщині у 2022 році, оголосили підозру

Юлія Лаврук
23 січня, 2025 четвер
14:07
Війна з Росією

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру п'ятьом російським генералам, які командували першим ударом надважкої бомби по Сумщині у 2022 році

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Про це повідомила СБУ.

Там зазначили, що зібрали доказову базу на генералів РФ, які у травні 2022 року віддали наказ ударити по цивільній інфраструктурі Сумщини керованою авіабомбою типу УПАБ-1500Б.

"Це був перший випадок, коли рашисти використали для обстрілу мирних об'єктів Сумщини настільки потужний боєприпас", – наголосили в СБУ.

Тоді КАБ влучив по агрокомплексу на території Путивльської громади, зруйнувавши декілька корпусів місцевої сільгоспкомпанії та пошкодивши будівлі двох коледжів.

За даними слідства СБУ, ініціатором цього бомбардування був командувач Західного військового округу РФ генерал-полковник Олександр Журавльов. Разом зі своїм першим заступником генерал-лейтенантом Олексієм Завізьоном вони спланували повітряну атаку по місцевому агропідприємству.

Згодом запит на здійснення авіаудару від Журавльова отримав командувач військово-повітряних сил Росії генерал-лейтенант Сергій Дронов і дав згоду. Правоохоронців зазначили, що за його наказом окупанти підняли у повітря бомбардувальник Су-34 з аеродрому в Ахтубінську і здійснили удар по українському підприємству.

Крім того, розслідування встановило особи ще чотирьох російських посадовців, які причетні до підготовки та здійснення ворожої авіаційної атаки. Усі вони підлеглі Дронова, серед них:

  • начальник штабу – перший заступник командувача військово-повітряних сил РФ генерал-майор Сергій Мещеряков;
  • начальник 929-го льотно-випробувального центру міноборони Росії генерал-майор Радик Барієв;
  • начальник штабу 929-го центру полковник Віктор Моховіков;
  • заступник начальника 929-го центру міноборони РФ полковник Максим Стефанов.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили сімом росіянам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

  • В Україні заочно засудили до 12 років російського військового, який зґвалтував та залякував двох дівчат на Херсонщині.
Теги:
Новини
Кримінал
Україна
СБУ
російська армія
Сумщина
окупанти
воєнні злочини Росії
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