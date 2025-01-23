Естонія не визнає парламент, уряд і нового президента Грузії

Про це пише естонський мовник ERR.

Зазначається, що результати парламентських виборів, які відбулись у жовтні минулого року у Грузії в умовах насильства і залякування населення, не відображають вільну волю грузинського народу.

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Так, естонські високопосадовці заявили, що не визнають чинний парламент і уряд Грузії, а також законність призначеного на посаду президента Михеїла Кавелашвілі, але визнають законність президентки Саломе Зурабішвілі та її спроби завершити в державі конституційну кризу.

Крім цього, Естонія закликає Європейську комісію і держави-члени ЄС встановити санкції щодо політиків і офіційних осіб Грузії, причетних до насильницького придушення мирних демонстрацій.