Естонія не визнає парламент, уряд і нового президента Грузії
Парламент Естонії прийняв рішення не визнавати чинний уряд і президента Грузії Михеїла Кавелашвілі. Там закликали до санкцій проти політиків і посадовців
Про це пише естонський мовник ERR.
Зазначається, що результати парламентських виборів, які відбулись у жовтні минулого року у Грузії в умовах насильства і залякування населення, не відображають вільну волю грузинського народу.
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Так, естонські високопосадовці заявили, що не визнають чинний парламент і уряд Грузії, а також законність призначеного на посаду президента Михеїла Кавелашвілі, але визнають законність президентки Саломе Зурабішвілі та її спроби завершити в державі конституційну кризу.
Крім цього, Естонія закликає Європейську комісію і держави-члени ЄС встановити санкції щодо політиків і офіційних осіб Грузії, причетних до насильницького придушення мирних демонстрацій.
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