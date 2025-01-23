Військового Гнезділова, якого судили за СЗЧ, звільнили від кримінальної відповідальності

Про це повідомили кореспонденти Суспільного та Радіо Свобода.

Відповідне рішення ухвалив Бабушкінський районний суд Дніпра в четвер, 23 січня.

Адвокатка Анастасія Бурковська зазначила, що Гнезділов хоче повернутися до служби у війську. Вони звернулися з таким проханням до 56-ї окремої мотопіхотної бригади й отримали письмовий дозвіл від військової частини.

Апелюючи частиною 5 статті 401 КК України, адвокатка внесла клопотання, щоб чоловіка повернули до його військової частини та позбавили кримінальної відповідальності

Сергій Гнезділов своєю чергою зазначив, що від самого початку вчинення злочину наголошував на готовності повернутися на службу та запевнив, що це його добровільне рішення.

Зі свого боку прокурор Микола Шелест зауважив, що не заперечує щодо розгляду клопотання про звільнення підсудного від кримінальної відповідальності, якщо той згоден знову служити.

Зрештою суддя задовольнила клопотання захисту. Гнезділова звільнили від кримінальної відповідальності. За три дні він має повернутися на службу й буде оператором БПЛА.

Про справу Гнезділова

Військовослужбовець 56-ї ОМБр Сергій Гнезділов, який пішов добровольцем на війну 5 років тому, у вересні 2024-го заявив, що в Україні мають бути встановлені чіткі терміни служби. Він публічно оголосив, що самовільно залишив військову частину й перебуває в Києві.

"У нас зробили ставку на добровольців і на те, що на їхніх плечах ми витягнемо цю війну. Бо оголошувати нормальну мобілізацію в нас не збираються, а просто відловлюють людей на вулиці, призначають їх у чомусь винними, і вони будуть служити до перемоги", – сказав Гнезділов.

Згодом Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через заяву Гнезділова. 9 жовтня ДБР затримало військовослужбовця, а наступного дня йому повідомили про підозру. Водночас сам військовий сказав, що готовий повернутися на службу, коли буде чітко встановлено її терміни.

За два дні суд у Києві обрав запобіжний захід для Сергія Гнезділова. Його відправили під варту на 60 діб. На початку 2025 року адвокатка Анастасія Бурковська повідомила, що Гнезділов хоче повернутися на службу.