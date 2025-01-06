Військовослужбовець Гнезділов, якого судять за СЗЧ, хоче повернутися на службу, - адвокатка

Про це заявила адвокатка військовослужбовця Анастасія Бурковська у коментарі hromadske.

За її словами, до військової частини вони звернулися 16 грудня, там погодилися прийняти Гнезділова. Тоді захист військового звернувся 23 грудня до прокурора, щоб він підготував клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності.

Далі прокурор, як зазначається, самостійно звернувся до військової частини, щоб підтвердити згоду з їхнього боку.

"З 25 грудня нас годували "завтраками", а вже сьогодні, 6 січня, ми дізналися, що частина, яка спершу погодилася взяти Гнезділова, тепер відмовила нам. Це свідчить, що сторона обвинувачення або їхнє керівництво умисно тисне на частину, щоб не звільняти обвинуваченого від кримінальної відповідальності", - сказала адвокатка.

Водночас прокурор Микола Шелест підтвердив, що сторона захисту подала йому клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності. За його словами, до цього клопотання був доданий лист від заступника командира військової частини, у яку Гнезділов хотів повернутися на службу. Лист був адресований командуванню військової частини, де Гнезділов проходив службу до СЗЧ.

"Я надіслав запит на командування цієї нової військової частини, щоб підтвердити, що вона готова прийняти Гнезділова. Я отримав відповідь, у якій ішлося про відмову. Не думаю, що це спроба тиску. Якщо Сергій знайде собі місце служби, він повернеться туди", - заявив Шелест.

Суд продовжив запобіжний захід

Як повідомляють Суспільне та hromadske, суд продовжив запобіжний захід Сергію Гнезділову - тримання під вартою до 31 січня без застави.

Що передувало

Військовослужбовець 56-ї ОМБр Сергій Гнезділов, який пішов добровольцем на війну 5 років тому, заявив, що в Україні мають бути встановлені чіткі терміни служби. Він публічно оголосив, що самовільно залишив військову частину й перебуває в Києві.

"У нас зробили ставку на добровольців і на те, що на їхніх плечах ми витягнемо цю війну. Бо оголошувати нормальну мобілізацію в нас не збираються, а просто відловлюють людей на вулиці, призначають їх у чомусь винними, і вони будуть служити до перемоги", – сказав Гнезділов.

Пізніше стало відомо, що у 56-й ОМБр, де служить Гнезділов, проведуть службове розслідування за фактом його СЗЧ.

25 вересня Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через заяву Гнезділова про самовільне залишення служби.

ДБР 9 жовтня затримало Сергія Гнезділова, а наступного дня йому повідомили про підозру. Водночас сам військовий сказав, що готовий повернутися на службу, коли буде чітко встановлено її терміни.

11 жовтня суд у Києві обрав запобіжний захід для Сергія Гнезділова. Його відправили під варту на 60 діб.