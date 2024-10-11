Військовослужбовця Гнезділова відправили під варту на два місяці

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного і hromadske із зали суду.

Так, прокуратура просила для Гнезділова 60 діб тримання під вартою, до 12 грудня, без права застави. Сторона захисту просила відхилити клопотання.

Сторона обвинувачення вважає, що тримання під вартою, зокрема, унеможливить ризик переховування. Вони посилалися на те, що Гнезділов після СЗЧ постійно змінював своє перебування та контактні дані.

Адвокати Гнезділова на початку засідання подали клопотання про відвід судді. Зокрема, захисник Олександр Шадрін заявив, що авторозподіл судді серед чергових слідчих судів, а не серед усіх, є порушеннями закону.

Адвокат просив врахувати контекст: Гнезділов пішов на фронт у 19 років, уклавши контракт із ЗСУ на 3 роки, і мав звільнитися у березі 2022-го. Крім того, Сергію все ще немає 25 років.

Шадрін вважає, що у затриманні Гнезділова є певні "політичні мотиви", щоб продемонструвати іншим військовим, що "органи працюють, що затримують військових, які самовільно залишили частину, що їх притягують до кримінальної відповідальності".

На суд прийшли знайомі Гнезділова та жінки військовослужбовців, які закликали до встановлення чітких термінів служби. Вони тримали плакати з відповідними гаслами: "Терміни служби - це право на життя", "Він пішов у СЗЧ, бо влада не чує запит від військових". Низка людей зголосилися взяти Гнезділова на поруки.

Що передувало

Військовослужбовець 56-ї ОМБр Сергій Гнезділов, який пішов добровольцем на війну 5 років тому, заявив, що в Україні мають бути встановлені чіткі терміни служби. Він публічно оголосив, що самовільно залишив військову частину й перебуває в Києві.

"У нас зробили ставку на добровольців і на те, що на їхніх плечах ми витягнемо цю війну. Бо оголошувати нормальну мобілізацію в нас не збираються, а просто відловлюють людей на вулиці, призначають їх у чомусь винними, і вони будуть служити до перемоги", – сказав Гнезділов.

Пізніше стало відомо, що у 56-й ОМБр, де служить Гнезділов, проведуть службове розслідування за фактом його СЗЧ.

25 вересня Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через заяву Гнезділова про самовільне залишення служби.

ДБР 9 жовтня затримало Сергія Гнезділова, а наступного дня йому повідомили про підозру. Водночас сам військовий сказав, що готовий повернутися на службу, коли буде чітко встановлено її терміни.