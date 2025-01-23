ГУР і МЗС провели операцію зі звільнення трьох українських моряків з полону хуситів
Міністерство оборони України та Головне управління розвідки провели операцію зі звільнення трьох українських моряків Galaxy Leader з полону хуситів
Так, за дорученням президента Володимира Зеленського ГУР спільно з МЗС успішно евакуювали трьох українських моряків, членів екіпажу вантажного судна Galaxy Leader, які перебували в полоні єменських хуситів.
"Операція з порятунку громадян України відбулась за всебічної підтримки та допомоги Королівського Офісу Султанату Оман. Висловлюємо щиру вдячність оманським партнерам за допомогу у звільненні наших людей", - йдеться у дописі.
Зазначається, що у полон до єменських хуситів українські моряки потрапили в Червоному морі 19 листопада 2023 року.
За даними розвідки, воєнні встановили перший прямий контакт з полоненими українцями 3 квітня 2024 року. Уже 22 січня 2025 року громадяни України були звільнені.
"Нині троє українців вже в безпеці та під опікою українських дипломатів, мають добрий фізичний стан і всі необхідні документи. Вже невдовзі вони повернуться до України", - повідомляє Міністерство.
- Судно Galaxy Leader під прапором Багамських островів хусити захопили ще в листопаді 2023 року біля єменського узбережжя Червоного моря, коли воно прямувало з Туреччини до Індії. Пізніше бойовики опублікували відео операції. МЗС України тоді відреагувало на захоплення судна в Червоному морі та доручило причетним українським посольствам перевірити інформацію про можливе перебування українців на борту, а також звернутися до компанії-власника задля з'ясування точного складу екіпажу судна та інших деталей.
- Єменські хусити звільнили 25 членів екіпажу судна Galaxy Leader, серед яких є українці. Galaxy Leader захопили в листопаді 2023 року.
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