ГУР і МЗС провели операцію зі звільнення трьох українських моряків з полону хуситів

Про це повідомляє ГУР і МЗС.

Так, за дорученням президента Володимира Зеленського ГУР спільно з МЗС успішно евакуювали трьох українських моряків, членів екіпажу вантажного судна Galaxy Leader, які перебували в полоні єменських хуситів.

"Операція з порятунку громадян України відбулась за всебічної підтримки та допомоги Королівського Офісу Султанату Оман. Висловлюємо щиру вдячність оманським партнерам за допомогу у звільненні наших людей", - йдеться у дописі.

Зазначається, що у полон до єменських хуситів українські моряки потрапили в Червоному морі 19 листопада 2023 року.

За даними розвідки, воєнні встановили перший прямий контакт з полоненими українцями 3 квітня 2024 року. Уже 22 січня 2025 року громадяни України були звільнені.

"Нині троє українців вже в безпеці та під опікою українських дипломатів, мають добрий фізичний стан і всі необхідні документи. Вже невдовзі вони повернуться до України", - повідомляє Міністерство.