Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ ГУР і МЗС провели операцію зі звільнення трьох українських моряків з полону хуситів

ГУР і МЗС провели операцію зі звільнення трьох українських моряків з полону хуситів

Катерина Єсікова
23 січня, 2025 четвер
10:15
Світ "Galaxy Leader", ізраїльський корабель

Міністерство оборони України та Головне управління розвідки провели операцію зі звільнення трьох українських моряків Galaxy Leader з полону хуситів

Зміст

Про це повідомляє ГУР і МЗС.

Так, за дорученням президента Володимира Зеленського ГУР спільно з МЗС успішно евакуювали трьох українських моряків, членів екіпажу вантажного судна Galaxy Leader, які перебували в полоні єменських хуситів. 

"Операція з порятунку громадян України відбулась за всебічної підтримки та допомоги Королівського Офісу Султанату Оман. Висловлюємо щиру вдячність оманським партнерам за допомогу у звільненні наших людей", - йдеться у дописі.

Зазначається, що у полон до єменських хуситів українські моряки потрапили в Червоному морі 19 листопада 2023 року. 

За даними розвідки, воєнні встановили перший прямий контакт з полоненими українцями 3 квітня 2024 року. Уже 22 січня 2025 року громадяни України були звільнені. 

"Нині троє українців вже в безпеці та під опікою українських дипломатів, мають добрий фізичний стан і всі необхідні документи. Вже невдовзі вони повернуться до України", - повідомляє Міністерство.

  • Судно Galaxy Leader під прапором Багамських островів хусити захопили ще в листопаді 2023 року біля єменського узбережжя Червоного моря, коли воно прямувало з Туреччини до Індії. Пізніше бойовики опублікували відео операції.  МЗС України тоді відреагувало на захоплення судна в Червоному морі та доручило причетним українським посольствам перевірити інформацію про можливе перебування українців на борту, а також звернутися до компанії-власника задля з'ясування точного складу екіпажу судна та інших деталей.
  • Єменські хусити звільнили 25 членів екіпажу судна Galaxy Leader, серед яких є українці. Galaxy Leader захопили в листопаді 2023 року.
     
Теги:
Новини
Україна
Близький Схід
ЗСУ
Ємен
полонені
ВМСУ
ГУР
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
путін
Автор Ірена Моляр
21 січня, 2025 вiвторок
Мені здається, що Путін - "найкращий агент ЦРУ", - дипломат Огризко
Київ
+0.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.9
    Купівля 41.9
    Продаж 42.42
  • EUR
    Купівля 43.56
    Продаж 44.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
23 січня
10:25
Оновлено
Удар по Запоріжжю 23.01.25
Нічна атака БПЛА та ракетами: у Запоріжжі є загиблий, серед 31 постраждалого є 2-місячна дитина
10:24
Готували підрив поліцейських, які мали приїхати на виклик: у Житомирі затримали агентів РФ
10:23
У Києві затримали чоловіка, який напав на працівника ДБР під час слідчих дій: йому загрожує довічне ув'язнення
10:09
ППО
Українська ППО знищила 57 дронів, 27 не досягли цілей
10:08
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Пісторіус: Росія може напасти на країни НАТО в 2029-2030 роках
10:03
OPINION
блог Тетяна Чорновол
Чому не воює еліта? Бо вибрали антиеліту
10:00
Партнерський матеріал
кредитна картка, кредит
Мікрокредити для українців за кордоном: експерт розповів, як скористатися послугою
09:54
На фото: Іван Клименко
Євробачення-2025: співавтор "Стефанії" Іван Клименко створив пісню для учасника нацвідбору в Ірландії Adgy
09:45
Володимир Зеленський в Давосі
"Все йде, як іде": Зеленський прокоментував можливість скорочення підтримки від США
09:42
Зберігання та продаж нелегальної зброї: по всій країні проводять понад тисячу одночасних обшуків
09:05
Микола Точицький
Бракує сховищ в Україні: артефакти з прифронтових музеїв зберігають, вивозячи за кордон
08:58
Оновлено
Христя Фріланд
Христя Фріланд подала документи для висування на голову Ліберальної партії та прем'єрку Канади
08:57
Ексклюзив
Фортифікації, зуби дракона
"Донецькі гори неприступні, достатньо було обладнати їх фортифікаціями": депутат міськради Дружківки про підготовку ліній оборони на Донеччині
08:52
Дональд Трамп
Трамп зажадав вибачень від єпископки, яка після інавгурації попросила про милосердя до наляканих його приходом до влади
08:25
росія, санкції
За час масштабної війни Канада заморозила понад $350 млн російських активів
08:21
Оновлено
Минулої доби на фронті сталося 115 боєзіткнень: Сили оборони відбили 62 атаки на Покровському напрямку
08:10
Державне бюро розслідувань ДБР
ДБР передало до суду справу так званого "генерального прокурора ЛНР"
08:02
OPINION
Трамп — Путін: сподіватися на "хімію" - марна справа в політиці
07:49
Капітолій (Вашингтон)
"Було би ляпасом верховенству права": причетна до штурму Капітолію відмовилася від помилування Трампом
07:43
Юваль Рафаель
На Євробаченні-2025 Ізраїль представить дівчина, яка пережила напад ХАМАСу під час фестивалю 7 жовтня 2023 року
07:25
Міністерство оборони України
Міноборони не погодило продовження контракту з очільницею АОЗ Безруковою, підтримане наглядовою радою
07:25
Інфографіка
знищена російська техніка
Втрати РФ за добу в Україні: 1340 окупантів, 6 танків і 72 безпілотники
07:09
Ярослав Железняк
"Набуває неприпустимих форм": фракція "Голос" заявила про масове переслідування та дискредитацію військових
07:04
OPINION
Спроба Трампа звернутися до здорового глузду Путіна не має шансів на успіх
06:47
на фото Мар'яна Безугла
Нардепка Безугла заявила про мільйонні премії генералітету ЗСУ, командувач ВМС Неїжпапа відреагував
06:21
Володимир Зеленський в Давосі
Зеленський: серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США
03:46
Панама звернулася до ООН через заяви Трампа щодо Панамського каналу
03:08
На Київщині у матері викрали однорічну дитину за вигадані борги: зловмисників затримали
02:38
Ємен, хусити
Трамп визнав хуситів іноземною терористичною організацією
01:55
діти
Оксфордський словник назвав найпопулярніше сленгове і дитяче слово 2024 року
01:11
TikTok
Компанія ByteDance піде на угоду, щоб уникнути заборони TikTok у США
01:06
"Galaxy Leader", ізраїльський корабель
Єменські хусити звільнили екіпаж судна, захопленого 2023 року. Серед звільнених – українці
00:49
Ерлінг Холанд і Філ Фоден, АПЛ, Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця після 7-го туру
00:36
YouTube відновив доставку нагород-кнопок для українських контент-творців
00:20
ПСЖ обіграв "Манчестер Сіті", а "Феєнорд" розгромив "Баварію": результати усіх матчів Ліги чемпіонів 22 січня
2025, середа
22 січня
23:43
Дональд Трамп
Трамп офіційно закрив південний кордон США 
23:22
Через аварію на Дніпропетровщині на глибині 1300 м були заблоковані 135 шахтарів
23:20
Ексклюзив
Інавгурація Трампа
"Позитивні яструби, які не перейматимуться через ескалацію": аналітик Рибачук про команду Трампа
22:58
Ексклюзив
З огляду на останні кроки команди Трампа, Україні варто очікувати ескалації, - політолог Саакян
22:44
прапор, Євросоюз
Єврокомісія обіцяє надати Україні €35 млрд фіндопомоги у 2025 році
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV