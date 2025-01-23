Єменські хусити звільнили екіпаж судна, захопленого 2023 року. Серед звільнених – українці
Єменські хусити звільнили 25 членів екіпажу судна Galaxy Leader, серед яких є українці. Galaxy Leader захопили в листопаді 2023 року
Про це повідомило інформагентство Reuters із посиланням на телеканал Al Masirah, який належить хуситам.
Як зазначено в повідомленні, звільнення відбулося за посередництва Оману в межах угоди про припинення вогню в Секторі Гази.
За словами власника Galaxy Maritime, до складу екіпажу входять 25 громадян Болгарії, України, Філіппін, Мексики та Румунії. Судно було зафрахтоване японською компанією Nippon Yusen.
Спеціальний посланник ООН у Ємені Ханс Грундберг заявив, що "звільнення екіпажу Galaxy Leader є радісною новиною, яка кладе кінець свавільному ув’язненню та розлуці, які вони та їхні сім’ї терпіли понад рік".
- Судно Galaxy Leader під прапором Багамських островів хусити захопили ще в листопаді 2023 року біля єменського узбережжя Червоного моря, коли воно прямувало з Туреччини до Індії. Пізніше бойовики опублікували відео операції. МЗС України тоді відреагувало на захоплення судна в Червоному морі та доручило причетним українським посольствам перевірити інформацію про можливе перебування українців на борту, а також звернутися до компанії-власника задля з'ясування точного складу екіпажу судна та інших деталей.
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