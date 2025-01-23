Єменські хусити звільнили екіпаж судна, захопленого 2023 року. Серед звільнених – українці

Про це повідомило інформагентство Reuters із посиланням на телеканал Al Masirah, який належить хуситам.

Як зазначено в повідомленні, звільнення відбулося за посередництва Оману в межах угоди про припинення вогню в Секторі Гази.

За словами власника Galaxy Maritime, до складу екіпажу входять 25 громадян Болгарії, України, Філіппін, Мексики та Румунії. Судно було зафрахтоване японською компанією Nippon Yusen.

Спеціальний посланник ООН у Ємені Ханс Грундберг заявив, що "звільнення екіпажу Galaxy Leader є радісною новиною, яка кладе кінець свавільному ув’язненню та розлуці, які вони та їхні сім’ї терпіли понад рік".