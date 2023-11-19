Єменські хусити захопили в Червоному морі ізраїльський корабель, - Al Arabiya
Ізраїльські військові заявили 19 листопада, що єменські хусити захопили вантажне судно в Червоному морі, коли воно прямувало з Туреччини до Індії
Про це повідомляє Al Arabiya.
Ізраїль назвав це "дуже серйозним інцидентом на глобальному рівні", оскільки на ньому, окрім ізраїльтян, багато цивільних різних національностей.
"Корабель вирушив з Туреччини до Індії, заповнений цивільними особами різних національностей, не включаючи ізраїльтян. Це не ізраїльський корабель", – запевнили військові.
Раніше повідомлялося, що ізраїльський корабель "Galaxy Leader" був викрадений угрупованням єменських хуситів - за відомими даними, на борту судна перебували 22 людини.
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Ях'я Сареа, речник підтримуваних Іраном хуситів, заявив, що угруповання націлюватиметься на всі кораблі, які належать або експлуатуються ізраїльськими компаніями, а також йдуть під ізраїльським прапором. Він також закликав усі країни відкликати своїх громадян, які працюють в екіпажах таких кораблів.
- Єменські повстанці-хусити, яких підтримує Іран, заявили, що 31 жовтня запустили "велику кількість" балістичних ракет і безпілотників у бік Ізраїлю.
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