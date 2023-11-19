Єменські хусити захопили в Червоному морі ізраїльський корабель, - Al Arabiya

Про це повідомляє Al Arabiya.

Ізраїль назвав це "дуже серйозним інцидентом на глобальному рівні", оскільки на ньому, окрім ізраїльтян, багато цивільних різних національностей.

"Корабель вирушив з Туреччини до Індії, заповнений цивільними особами різних національностей, не включаючи ізраїльтян. Це не ізраїльський корабель", – запевнили військові.

Раніше повідомлялося, що ізраїльський корабель "Galaxy Leader" був викрадений угрупованням єменських хуситів - за відомими даними, на борту судна перебували 22 людини.

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Ях'я Сареа, речник підтримуваних Іраном хуситів, заявив, що угруповання націлюватиметься на всі кораблі, які належать або експлуатуються ізраїльськими компаніями, а також йдуть під ізраїльським прапором. Він також закликав усі країни відкликати своїх громадян, які працюють в екіпажах таких кораблів.