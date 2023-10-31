Єменські повстанці-хусити заявили про завдавання ракетного удару по Ізраїлю
Єменські повстанці-хусити, яких підтримує Іран, заявили, що 31 жовтня запустили "велику кількість" балістичних ракет і безпілотників у бік Ізраїлю
Про це пише Haaretz та Aljazeera.
Військовий речник Ях'я Сарі пообіцяв ще більше атак, поки "ізраїльська агресія не припиниться"
"Збройні сили Ємену підтверджують, що продовжуватимуть завдавати ударів ракетами та безпілотниками, поки ізраїльська агресія не припиниться", – сказав він.
За словами Сарі, ця вже третя операція, спрямована проти Ізраїлю.
Раніше сьогодні ізраїльські військові повідомили про знищення невідомої "повітряної цілі" над Червоним морем поблизу міста Ейлат.
- Раніше президент Ірану Ібрагім Райсі заявив, що Ізраїль своїми діями перейшов так звані червоні межі, що може "змусити всіх вжити заходів".
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