Єменські повстанці-хусити заявили про завдавання ракетного удару по Ізраїлю

Про це пише Haaretz та Aljazeera.

Військовий речник Ях'я Сарі пообіцяв ще більше атак, поки "ізраїльська агресія не припиниться"

"Збройні сили Ємену підтверджують, що продовжуватимуть завдавати ударів ракетами та безпілотниками, поки ізраїльська агресія не припиниться", – сказав він.

За словами Сарі, ця вже третя операція, спрямована проти Ізраїлю.

Раніше сьогодні ізраїльські військові повідомили про знищення невідомої "повітряної цілі" над Червоним морем поблизу міста Ейлат.