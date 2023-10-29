Президент Ірану заявив, що Ізраїль перейшов "червоні межі"

Про це він написав у соцмережі Х (Twitter).

"Злочини сіоністського режиму переступили червоні межі, які можуть змусити кожного вжити заходів", - йдеться у повідомленні Райсі.

За словами президента Ірану, США просили країну "нічого не робити, але вони продовжують надавати широку підтримку Ізраїлю".

"США надіслали повідомлення Осі опору, але отримали чітку відповідь на полі бою", - додав іранський лідер.

Довідково: "Вісь опору" - підтримувані Іраном сили на Близькому Сході, зокрема ХАМАС, який вторгнувся в Ізраїль 7 жовтня 2023 року і веде війну проти країни.