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Президент Ірану заявив, що Ізраїль перейшов "червоні межі"

29 жовтня, 2023 неділя
10:07
Світ Президент Ірану Ібрагім Райсі

Президент Ірану Ібрагім Райсі заявив, що Ізраїль своїми діями перейшов так звані червоні межі, що може "змусити всіх вжити заходів"

Про це він написав у соцмережі Х (Twitter).

"Злочини сіоністського режиму переступили червоні межі, які можуть змусити кожного вжити заходів", - йдеться у повідомленні Райсі.

За словами президента Ірану, США просили країну "нічого не робити, але вони продовжують надавати широку підтримку Ізраїлю".

"США надіслали повідомлення Осі опору, але отримали чітку відповідь на полі бою", - додав іранський лідер.

Довідково: "Вісь опору" - підтримувані Іраном сили на Близькому Сході, зокрема ХАМАС, який вторгнувся в Ізраїль 7 жовтня 2023 року і веде війну проти країни.

  • 15 жовтня Іран звернувся до Ізраїлю з проханням про припинення ескалації конфлікту з ХАМАСом, а також попередив, що відповість, якщо операція продовжиться.
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що Вашингтон діятиме рішуче у випадку атак на своїх громадян з боку Ірану.
  • Вже 27 жовтня стало відомо, що американські винищувачі здійснили авіаудари по позиціях КВІР Ірану на сході Сирії. Ці удари були відповіддю на атаки на американські бази.
Ізраїль
Іран
Війна в Ізраїлі
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