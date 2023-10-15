Іран обіцяє втрутитись, якщо ізраїльська операція в Газі продовжиться, - Axios

Про це інформує Axios з посиланням на два дипломатичних джерела, обізнані з ситуацією.

Іран звернувся до Ізраїлю з посланням, в якому підкреслив, що не хоче подальшої ескалації війни між ХАМАС і Ізраїлем, але буде змушений втрутитися, якщо ізраїльська операція в Газі буде продовжуватися.

Послання Ірану, надіслане Ізраїлю через ООН, надійшло в той час, коли адміністрація Байдена намагалася утримати Іран і підтримувану Іраном ліванську Хезболлу від вступу у війну.

Зокрема, міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан зустрівся з посланцем ООН на Близькому Сході Тором Веннесландом в суботу в Бейруті, повідомляють два дипломатичних джерела.

Веннесланд закликав Аміра-Абдоллахіана допомогти запобігти поширенню конфлікту в Газі та Ізраїлі на ширший регіон Близького Сходу.

Читайте також: Що таке сектор Гази та чому палестинці вже майже століття воюють з ізраїльтянами

Міністр закордонних справ Ірану відповів, що Іран не хоче, щоб конфлікт перетворився на регіональну війну, і хоче спробувати допомогти у звільненні цивільних осіб, які перебувають у заручниках у ХАМАСу в Газі.

Водночас Амір-Абдоллахіан підкреслив, що Іран має свої "червоні лінії". Згідно з джерелами, він сказав, що якщо ізраїльська військова операція продовжиться - і особливо якщо Ізраїль виконає свою обіцянку наземного наступу в Газі - Іран буде змушений відповісти на це.

Веннесланд зателефонував раднику з національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі та іншим офіційним особам і передав повідомлення Ірану.