Іран обіцяє втрутитись, якщо ізраїльська операція в Газі продовжиться, - Axios
Іран звернувся до Ізраїлю з проханням про припинення ескалації конфлікту з ХАМАСом, а також попередив, що відповість, якщо операція продовжиться
Про це інформує Axios з посиланням на два дипломатичних джерела, обізнані з ситуацією.
Іран звернувся до Ізраїлю з посланням, в якому підкреслив, що не хоче подальшої ескалації війни між ХАМАС і Ізраїлем, але буде змушений втрутитися, якщо ізраїльська операція в Газі буде продовжуватися.
Послання Ірану, надіслане Ізраїлю через ООН, надійшло в той час, коли адміністрація Байдена намагалася утримати Іран і підтримувану Іраном ліванську Хезболлу від вступу у війну.
Зокрема, міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан зустрівся з посланцем ООН на Близькому Сході Тором Веннесландом в суботу в Бейруті, повідомляють два дипломатичних джерела.
Веннесланд закликав Аміра-Абдоллахіана допомогти запобігти поширенню конфлікту в Газі та Ізраїлі на ширший регіон Близького Сходу.
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Міністр закордонних справ Ірану відповів, що Іран не хоче, щоб конфлікт перетворився на регіональну війну, і хоче спробувати допомогти у звільненні цивільних осіб, які перебувають у заручниках у ХАМАСу в Газі.
Водночас Амір-Абдоллахіан підкреслив, що Іран має свої "червоні лінії". Згідно з джерелами, він сказав, що якщо ізраїльська військова операція продовжиться - і особливо якщо Ізраїль виконає свою обіцянку наземного наступу в Газі - Іран буде змушений відповісти на це.
Веннесланд зателефонував раднику з національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі та іншим офіційним особам і передав повідомлення Ірану.
- Нагадаємо, ЦАХАЛ завершує підготовку до наземної операції у Газі. Її початок відкладається через продовження терміну евакуації, наданого цивільному населенню сектору.
- Ранком неділі, 15 жовтня 2023 року, проіранське шиїтське угрупування з Лівану Хезболла здійснило ракетний удар по базі ЦАХАЛа Аль-Рахеб, що на ізраїльсько-ліванському кордоні.
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