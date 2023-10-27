Амерканські винищувачі завдали удару по об’єктах озброєння та боєприпасів у Сирії

Про це повідомляє Associated Press.

Пентагон заявив, що винищувачі США рано вранці в п'ятницю завдали авіаударів по двох позиціях на сході Сирії, пов'язаних з Корпусом вартових ісламської революції Ірану, у відповідь на низку ракетних і безпілотних атак на американські бази і персонал в регіоні, що почалися на початку минулого тижня.

За словами високопоставленого американського військового чиновника, високоточні удари були завдані поблизу Букамала двома винищувачами F-16, які вразили склади зброї і боєприпасів, що були пов'язані з КВІР. За словами чиновника, на базі перебували пов'язані з Іраном ополченці і військовослужбовці КВІР, цивільних осіб не було, але США поки що не мають жодної інформації про жертви або оцінку збитків. Чиновник не сказав, скільки боєприпасів було випущено F-16.

Високопоставлений представник оборонного відомства сказав, що ці об'єкти були обрані тому, що КВІР зберігає там типи боєприпасів, які були використані під час ударів по американських базах і військах.

Обидва чиновники провели брифінг для журналістів після ударів на умовах анонімності, щоб розповісти про деталі місії, які ще не були оприлюднені.

У своїй заяві міністр оборони Ллойд Остін сказав, що "високоточні удари з метою самооборони є відповіддю на серію триваючих і здебільшого невдалих нападів на американський персонал в Іраку і Сирії з боку підтримуваних Іраном груп бойовиків, які почалися 17 жовтня".

Остін заявив, що США не прагнуть до більш широкого конфлікту, але якщо іранські маріонеткові групи продовжать свою діяльність, США без вагань вживатимуть додаткових заходів для захисту своїх сил.

США, в тому числі Пентагон, неодноразово заявляли, що будь-яка ударна відповідь Америки буде безпосередньо пов'язана з нападами на військовослужбовців, а не з війною між Ізраїлем і ХАМАС.

Американські офіційні особи публічно не пов'язували нещодавню серію атак у Сирії та Іраку з насильством у Газі, але іранські офіційні особи відкрито критикували США за надання зброї Ізраїлю, яка була використана для нанесення ударів по Газі, що призвело до загибелі цивільного населення.