Внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль стався сплеск антисемітизму в ЄС, - фон дер Ляєн

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Укрінформ.

"Ми обговорили з лідерами реальні ризики регіоналізації цього конфлікту. Нам потрібно інтенсивно працювати з партнерами в регіоні, найбільш важливо - з Єгиптом, який має бути основою стабільності у цьому регіоні… Ми також обговорили той факт, що ця криза мала вплив на внутрішню безпеку в ЄС, спричинила проблему швидкого поширення онлайн "мови ненависті" та терористичної пропаганди. Є зростаючий ризик, що це може перерости у насильство та у терористичні дії", - заявила у ніч на п'ятницю за підсумками першого дня роботи Європейської Ради фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що Директивою ЄС з цифрових послуг забороняється інтернет-платформам поширювати контент терористичного спрямування, а законодавство ЄС може вимагати від платформ відповідних заходів, наприклад, швидкого видалення такого контенту зі своїх ресурсів. Досвід Європолу демонструє, що після визнання контенту терористичним слідує видалення протиправної інформації з інтернет-ресурсів менш ніж за годину. Але для швидкого викриття такого контенту та всіх учасників платформи потрібна наполеглива робота, зазначила фон дер Ляєн.

"Ми також провели обговорення навколо факту дуже суттєвого зростання антисемітських дій. Ми маємо бути дуже пильними щодо злочинних "актів ненависті". Я знову скористалася нагодою, щоб закликати лідерів сприяти ухваленню пропозицій Єврокомісії щодо включення випадків поширення "мови ненависті" та "дії ненависті" до переліку злочинів ЄС", - сказала вона.