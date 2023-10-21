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Близько 800 працівників Єврокомісії засудили фон дер Ляєн за її "проізраїльську" позицію, - Politico

21 жовтня, 2023 субота
10:29
Світ Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Майже 800 співробітників структур Євросоюзу підписали листа із засудженням позиції голови Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн стосовно війни між Ізраїлем і ХАМАС - начебто вона у своїх публічних виступах не згадує підтримку Палестини

Про це пише Politico.

Зазначається, що співробітники ЄС тиснуть фон дер Ляєн і звинувачують її у невиправданій упередженості щодо Ізраїлю в конфлікті.

"Зовнішня політика визначається державами-членами, Радою. Решта, з повною повагою, є особистими думками, вони можуть бути дуже легітимними, але вони не представляють позицію Європейського Союзу як таку. Позиція ЄС полягає у відновленні близькосхідного мирного процесу як єдиного можливого вирішення цього питання", – сказав один із чиновників ЄС.

Текст листа, з яким видання ознайомилось у п’ятницю, підписали 798 співробітників, які працюють у Брюсселі та посольствах ЄС по всьому світу.

"Ми стурбовані безумовною підтримкою з боку Комісії, яку ви представляєте, однієї з двох сторін. Ця підтримка виражається в неконтрольованій формі, наприклад будівлі Єврокомісії освітлюються ізраїльським прапором", – написали вони.

Оскільки в Комісії працює понад 30 000 співробітників, деякі чиновники припустили, що лист не отримав великої підтримки. Голова профспілки "Оновлення і демократія", що представляє інтереси працівників ЄС, Крістіано Себастьяні також не підтримав відкритого листа.

"Я повністю поважаю ці зусилля, вони вірять, що роблять щось корисне. Але я не згоден, тому що разом з колегами, які звернулися до мене за поясненнями, я вважаю це досить незбалансованим і орієнтованим в і так складному контексті", - наголосив Себастьяні.

Водночас у внутрішній записці, надісланій усім співробітникам Комісії, говориться, що в неділю з 12 вечора до 6 вечора близько 10 000 демонстрантів на підтримку палестинців повинні були зібратися біля кільцевої розв’язки Шумана, де розташовані будівлі ЄС.

"Поліція не виключає присутності жорстоких демонстрантів", - йдеться в повідомленні.  

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. 9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери США, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу. Байден заявив, що Ізраїль має знищити терористичне угруповання ХАМАС, проте потрібно зберегти палестинську державу і владу.

17 жовтня бойовики ХАМАСу заявили, що Ізраїль завдав авіаційного удару по лікарні в Газі, унаслідок чого загинули щонайменше 500 людей. ЦАХАЛ розпочав розслідування. 18 жовтня  Байден прибув до Ізраїлю й провів зустріч з Нетаньягу. За словами Байдена, удар по лікарні "Аль-Ахлі" у Газі завдав не ЦАХАЛ.

18 жовтня Байден заявив, що США направлять $100 млн як гуманітарну допомогу цивільним особам у Газі й на Західному березі. Він також планує звернутися до конгресу з проханням ухвалити новий "безпрецедентний" пакет підтримки Ізраїлю у сфері оборони.

20 жовтня міністерство оборони та Армія оборони Ізраїлю оголосили, що розпочнуть евакуацію жителів із північного міста Кір’ят-Шмона, яке розташоване на кордоні з Ліваном. ХАМАС звільнив двох заручників - американські громадянки Джудіт і Наталі Раанан повернулися в Ізраїль і мали возз’єднатися зі своїми родичами на військовій базі.

Наступної ночі армія оборони Ізраїлю завдала ракетних ударів по військових об'єктах і пусковій установці протитанкових ракет "Хезболли" на півдні Лівану. А представник армії Ізраїлю генерал Даніель Хагарі заявив, що зараз ЦАХАЛ готується до чергового етапу війни, операція проти ХАМАСу може тривати ще багато тижнів.

ЄС
Ізраїль
Палестина
Єврокомісія
Урсула фон дер Ляєн
Війна в Ізраїлі
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