Ізраїль оголосив про евакуацію цивільних із міста Кір’ят-Шмона на кордоні з Ліваном
Міністерство оборони та Армія оборони Ізраїлю оголосили, що розпочнуть евакуацію жителів із північного міста Кір’ят-Шмона, яке розташоване на кордоні з Ліваном
Про це пише The Times of Israel.
Зазначається, що Ізраїль оголосив евакуацію на тлі неодноразових ракетних атак терористичної групи "Хезболла" та інших союзних палестинських угруповань.
Видання повідомляє, що вчора внаслідок чергової атаки порання отримали 3 людини.
- 19 жовтня ізраїльські військові заявили, що завдали ударів по військових об'єктах терористичної організації "Хезболла" на кордоні з Ліваном.
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