ЦАХАЛ: Ізраїль атакував об’єкти Хезболли в Лівані
Ізраїльські військові заявили, що завдали ударів по військових об'єктах терористичної організації "Хезболла" на кордоні з Ліваном
Про це пише The Times of Israel.
Зазначається, що серед цілей був військовий спостережний пост, з якого в середу, 18 жовтня, була випущена керована протитанкова ракета в бік міста Рош-Ханікра на півночі.
У ЦАХАЛ заявляють, що удари були завдані у відповідь на інциденти зі стріляниною по Ізраїлю минулої доби.
- Уночі понеділка, 16 жовтня, армія оборони Ізраїлю завдала ударів по військовій інфраструктурі ісламістської терористичної організації "Хезболла" у Лівані.
- Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, зазначив, що Ірану потрібно воювати чужими руками, тому підтягує до активних бойових дій угруповання шиїтів з Афганістану та Пакистану, продовжуючи тягнути у війну "Хезболлу".
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