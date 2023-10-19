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Головна Світ ЦАХАЛ: Ізраїль атакував об’єкти Хезболли в Лівані

ЦАХАЛ: Ізраїль атакував об’єкти Хезболли в Лівані

19 жовтня, 2023 четвер
06:19
Світ Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану

Ізраїльські військові заявили, що завдали ударів по військових об'єктах терористичної організації "Хезболла" на кордоні з Ліваном

Про це пише The Times of Israel.

Зазначається, що серед цілей був військовий спостережний пост, з якого в середу, 18 жовтня, була випущена керована протитанкова ракета в бік міста Рош-Ханікра на півночі.

У ЦАХАЛ заявляють, що удари були завдані у відповідь на інциденти зі стріляниною по Ізраїлю минулої доби.

  • Уночі понеділка, 16 жовтня, армія оборони Ізраїлю завдала ударів по військовій інфраструктурі ісламістської терористичної організації "Хезболла" у Лівані.
  • Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, зазначив, що Ірану потрібно воювати чужими руками, тому підтягує до активних бойових дій угруповання шиїтів з Афганістану та Пакистану, продовжуючи тягнути у війну "Хезболлу".
Ізраїль
Палестина
Ліван
Військові новини
Війна в Ізраїлі
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