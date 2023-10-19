ЦАХАЛ: Ізраїль атакував об’єкти Хезболли в Лівані

Про це пише The Times of Israel.

Зазначається, що серед цілей був військовий спостережний пост, з якого в середу, 18 жовтня, була випущена керована протитанкова ракета в бік міста Рош-Ханікра на півночі.

У ЦАХАЛ заявляють, що удари були завдані у відповідь на інциденти зі стріляниною по Ізраїлю минулої доби.