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Іран тисне на Хезболлу, щоб активніше включилася у війну з Ізраїлем, і переміщує інші угруповання, - Центр близькосхідних досліджень

16 жовтня, 2023 понедiлок
11:53
Світ Хезбола, Ліван

Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, зазначив, що Ірану потрібно воювати чужими руками, тому підтягує до активних бойових дій угруповання шиїтів з Афганістану та Пакистану, продовжуючи тягнути у війну Хезболлу

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Всі говорять про Хезболлу (ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація і політична партія - ред.), що це маріонетка Ірану. Але на сьогодні сказати, що Хезболла відкрила повноцінний другий фронт, точно не можна. Зараз вона дотримується свого звичного правила – гра з нульовою сумою. Тобто ви стрельнули – ми стрельнули, один ваш битий – один наш битий, ваш зруйнований будинок – наш зруйнований будинок", - прокоментував заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

За його словами, тривалий час між Хезболлою та армією оборони Ізраїлю існувало таке негласне правило, наприклад, якщо стріляють по базі, то дзвонять і попереджають. Якщо ізраїльтяни побачили загрозливий рух, внаслідок якого відбувся постріл, але нікуди не влучив, то Хезболла відповідає пострілом теж по вільній території так, щоб не зачепити людей.

"На Хезболлу чиниться тиск з боку Ірану, щоб вона активніше включалася у війну. Лідер Хезболли шейх Насралла проголошує всілякі страшні промови, але бажання воювати я там не бачу. Саме тому схоже іранці починають переміщати на Сирію та напевно на південь Лівану інших своїх маріонеток. Одне з них - угруповання, яке набране з шиїтів Афганістану, хазарейців. І ще одне схоже угруповання, яке зібране з шиїтів Пакистану. Це Ірану потрібно, щоб воювати чужими руками та поставити Насраллу у невигідну ситуацію, показавши, що він не воює", - пояснив Сергій Данилов.

Експерт-міжнародник додав, що ситуація у самому Лівані жахлива, країна не витримає війни. Ліванський уряд заявив, що не хоче війни й просить її не починати, але він не контролює Хезболлу.

"Ситуація на межі, але її ще не перейшла", - резюмував Данилов.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

У четвер, 12 жовтня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув у Тель-Авів та зустрівся з ізраїльськими прем'єром Беньяміном Нетаньягу.

Водночас після майже тижня ударів ЦАХАЛ по секторі Газа, де базуються палестинські бойовики ХАМАСу, очільник ізраїльського уряду Беньямін Нетаньяху заявив, що це лише початок.

Ранком неділі, 15 жовтня, проіранське шиїтське угрупування з Лівану Хезболла здійснило ракетний удар по базі ЦАХАЛа Аль-Рахеб, що на ізраїльсько-ліванському кордоні. 

В Ізраїлі вперше за усю історію евакуювали ціле місто. Заступниця мера міста Елад Калімі повідомила, що майже дві третини населення вже покинули місто, а ще декілька тисяч зроблять це найближчим часом.

Ізраїль
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Афганістан
Іран
Ліван
Війна в Ізраїлі
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